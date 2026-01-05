- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
5
Прибыльных трейдов:
4 (80.00%)
Убыточных трейдов:
1 (20.00%)
Лучший трейд:
3.05 USD
Худший трейд:
-2.52 USD
Общая прибыль:
8.52 USD (8 510 pips)
Общий убыток:
-2.52 USD (2 514 pips)
Макс. серия выигрышей:
4 (8.52 USD)
Макс. прибыль в серии:
8.52 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.60
Торговая активность:
81.12%
Макс. загрузка депозита:
4.99%
Последний трейд:
41 минута
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
22 минуты
Фактор восстановления:
2.38
Длинных трейдов:
4 (80.00%)
Коротких трейдов:
1 (20.00%)
Профит фактор:
3.38
Мат. ожидание:
1.20 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-2.52 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-2.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.52 USD (1)
Прирост в месяц:
6.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2.52 USD
Максимальная:
2.52 USD (2.52%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
3.42% (3.59 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|US100
|5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|US100
|6
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|US100
|6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3.05 USD
Худший трейд: -3 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +8.52 USD
Макс. убыток в серии: -2.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FBS-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
ZeroMarkets-Live
|10.63 × 8
|
FBS-Real
|25.49 × 155
average growth 40% a month
Нет отзывов
