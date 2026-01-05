- 자본
- 축소
트레이드:
9
이익 거래:
7 (77.77%)
손실 거래:
2 (22.22%)
최고의 거래:
3.32 USD
최악의 거래:
-4.63 USD
총 수익:
18.30 USD (18 273 pips)
총 손실:
-7.15 USD (7 139 pips)
연속 최대 이익:
4 (8.52 USD)
연속 최대 이익:
9.78 USD (3)
샤프 비율:
0.46
거래 활동:
20.70%
최대 입금량:
10.14%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
2.41
롱(주식매수):
6 (66.67%)
숏(주식차입매도):
3 (33.33%)
수익 요인:
2.56
기대수익:
1.24 USD
평균 이익:
2.61 USD
평균 손실:
-3.58 USD
연속 최대 손실:
1 (-4.63 USD)
연속 최대 손실:
-4.63 USD (1)
월별 성장률:
11.15%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2.52 USD
최대한의:
4.63 USD (4.37%)
상대적 삭감:
잔고별:
4.37% (4.63 USD)
자본금별:
4.62% (4.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|US100
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|US100
|11
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|US100
|11K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +3.32 USD
최악의 거래: -5 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +8.52 USD
연속 최대 손실: -4.63 USD
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 125 USD
11%
0
0
USD
USD
111
USD
USD
1
0%
9
77%
21%
2.55
1.24
USD
USD
5%
1:500