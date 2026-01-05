- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
8
利益トレード:
6 (75.00%)
損失トレード:
2 (25.00%)
ベストトレード:
3.32 USD
最悪のトレード:
-4.63 USD
総利益:
15.16 USD (15 138 pips)
総損失:
-7.15 USD (7 139 pips)
最大連続の勝ち:
4 (8.52 USD)
最大連続利益:
8.52 USD (4)
シャープレシオ:
0.37
取引アクティビティ:
21.40%
最大入金額:
10.14%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.73
長いトレード:
6 (75.00%)
短いトレード:
2 (25.00%)
プロフィットファクター:
2.12
期待されたペイオフ:
1.00 USD
平均利益:
2.53 USD
平均損失:
-3.58 USD
最大連続の負け:
1 (-4.63 USD)
最大連続損失:
-4.63 USD (1)
月間成長:
8.01%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2.52 USD
最大の:
4.63 USD (4.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
4.37% (4.63 USD)
エクイティによる:
4.62% (4.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|US100
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|US100
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|US100
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
ZeroMarkets-Live
|10.63 × 8
|
FBS-Real
|25.49 × 155
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
レビューなし
