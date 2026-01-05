- 成长
交易:
8
盈利交易:
6 (75.00%)
亏损交易:
2 (25.00%)
最好交易:
3.32 USD
最差交易:
-4.63 USD
毛利:
15.16 USD (15 138 pips)
毛利亏损:
-7.15 USD (7 139 pips)
最大连续赢利:
4 (8.52 USD)
最大连续盈利:
8.52 USD (4)
夏普比率:
0.37
交易活动:
21.40%
最大入金加载:
10.14%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
1.73
长期交易:
6 (75.00%)
短期交易:
2 (25.00%)
利润因子:
2.12
预期回报:
1.00 USD
平均利润:
2.53 USD
平均损失:
-3.58 USD
最大连续失误:
1 (-4.63 USD)
最大连续亏损:
-4.63 USD (1)
每月增长:
8.01%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2.52 USD
最大值:
4.63 USD (4.37%)
相对跌幅:
结余:
4.37% (4.63 USD)
净值:
4.62% (4.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|US100
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|US100
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|US100
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.32 USD
最差交易: -5 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +8.52 USD
最大连续亏损: -4.63 USD
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
