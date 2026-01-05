- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
8
Negociações com lucro:
6 (75.00%)
Negociações com perda:
2 (25.00%)
Melhor negociação:
3.32 USD
Pior negociação:
-4.63 USD
Lucro bruto:
15.16 USD (15 138 pips)
Perda bruta:
-7.15 USD (7 139 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
4 (8.52 USD)
Máximo lucro consecutivo:
8.52 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.37
Atividade de negociação:
21.40%
Depósito máximo carregado:
10.14%
Último negócio:
13 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.73
Negociações longas:
6 (75.00%)
Negociações curtas:
2 (25.00%)
Fator de lucro:
2.12
Valor esperado:
1.00 USD
Lucro médio:
2.53 USD
Perda média:
-3.58 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-4.63 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4.63 USD (1)
Crescimento mensal:
8.01%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2.52 USD
Máximo:
4.63 USD (4.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
4.37% (4.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.62% (4.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|US100
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|US100
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|US100
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.32 USD
Pior negociação: -5 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +8.52 USD
Máxima perda consecutiva: -4.63 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FBS-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
ZeroMarkets-Live
|10.63 × 8
|
FBS-Real
|25.49 × 155
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
125 USD por mês
8%
0
0
USD
USD
108
USD
USD
1
0%
8
75%
21%
2.12
1.00
USD
USD
5%
1:500