Trades insgesamt:
8
Gewinntrades:
6 (75.00%)
Verlusttrades:
2 (25.00%)
Bester Trade:
3.32 USD
Schlechtester Trade:
-4.63 USD
Bruttoprofit:
15.16 USD (15 138 pips)
Bruttoverlust:
-7.15 USD (7 139 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (8.52 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
8.52 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.37
Trading-Aktivität:
21.40%
Max deposit load:
10.14%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
1.73
Long-Positionen:
6 (75.00%)
Short-Positionen:
2 (25.00%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.00 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.53 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-3.58 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-4.63 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-4.63 USD (1)
Wachstum pro Monat :
8.01%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2.52 USD
Maximaler:
4.63 USD (4.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
4.37% (4.63 USD)
Kapital:
4.62% (4.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|US100
|8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|US100
|8
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|US100
|8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3.32 USD
Schlechtester Trade: -5 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +8.52 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -4.63 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FBS-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FPMarketsSC-Live
|0.00 × 17
|
ZeroMarkets-Live
|10.63 × 8
|
FBS-Real
|25.49 × 155
WARNING
Subscriber accepts all execution risks when subscribing to a signal. Historical statistics cannot guarantee any profitability in the future.
average growth 40% a month
Keine Bewertungen
