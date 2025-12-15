- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3
Profit Trade:
3 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.85 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
17.88 USD (2 380 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
3 (17.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17.88 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.85
Attività di trading:
34.13%
Massimo carico di deposito:
22.33%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
6 minuti
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
0 (0.00%)
Short Trade:
3 (100.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
5.96 USD
Profitto medio:
5.96 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
2.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
4.40% (88.07 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|DE40
|2
|US30
|1
|
1 2
|
1 2
|
1 2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|DE40
|17
|US30
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|DE40
|1K
|US30
|1.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.85 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +17.88 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 5
|
FBS-Real
|0.00 × 5
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 2
|
ICMarkets-MT5-4
|0.00 × 2
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|6.76 × 37
|
ICMarketsSC-MT5
|14.22 × 6606
|
ICMarketsSC-MT5-2
|15.07 × 42669
Go to the moon
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
200USD al mese
3%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
1
100%
3
100%
34%
n/a
5.96
USD
USD
4%
1:500