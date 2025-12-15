- 자본
- 축소
트레이드:
45
이익 거래:
42 (93.33%)
손실 거래:
3 (6.67%)
최고의 거래:
148.86 USD
최악의 거래:
-218.10 USD
총 수익:
601.49 USD (23 002 pips)
총 손실:
-401.02 USD (13 338 pips)
연속 최대 이익:
31 (235.39 USD)
연속 최대 이익:
244.56 USD (4)
샤프 비율:
-0.15
거래 활동:
n/a
최대 입금량:
40.11%
최근 거래:
6 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.68
롱(주식매수):
28 (62.22%)
숏(주식차입매도):
17 (37.78%)
수익 요인:
1.50
기대수익:
4.45 USD
평균 이익:
14.32 USD
평균 손실:
-133.67 USD
연속 최대 손실:
1 (-218.10 USD)
연속 최대 손실:
-218.10 USD (1)
월별 성장률:
10.68%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
278.66 USD
최대한의:
296.54 USD (251.56%)
상대적 삭감:
잔고별:
14.71% (296.54 USD)
자본금별:
4.40% (88.07 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|US30
|15
|DE40
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|2
|DE40
|104
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|3.5K
|US30
|2.6K
|DE40
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +148.86 USD
최악의 거래: -218 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +235.39 USD
연속 최대 손실: -218.10 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-2"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
Neomarkets-Live
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.79 × 192
리뷰 없음
