- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
42 (93.33%)
Negociações com perda:
3 (6.67%)
Melhor negociação:
148.86 USD
Pior negociação:
-218.10 USD
Lucro bruto:
601.49 USD (23 002 pips)
Perda bruta:
-401.02 USD (13 338 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (235.39 USD)
Máximo lucro consecutivo:
244.56 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
n/a
Depósito máximo carregado:
40.11%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
27
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.68
Negociações longas:
28 (62.22%)
Negociações curtas:
17 (37.78%)
Fator de lucro:
1.50
Valor esperado:
4.45 USD
Lucro médio:
14.32 USD
Perda média:
-133.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-218.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-218.10 USD (1)
Crescimento mensal:
10.68%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
278.66 USD
Máximo:
296.54 USD (251.56%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
14.71% (296.54 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.40% (88.07 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|US30
|15
|DE40
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|2
|DE40
|104
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|3.5K
|US30
|2.6K
|DE40
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +148.86 USD
Pior negociação: -218 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +235.39 USD
Máxima perda consecutiva: -218.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
