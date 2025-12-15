- 成长
交易:
45
盈利交易:
42 (93.33%)
亏损交易:
3 (6.67%)
最好交易:
148.86 USD
最差交易:
-218.10 USD
毛利:
601.49 USD (23 002 pips)
毛利亏损:
-401.02 USD (13 338 pips)
最大连续赢利:
31 (235.39 USD)
最大连续盈利:
244.56 USD (4)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
n/a
最大入金加载:
40.11%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
27
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.68
长期交易:
28 (62.22%)
短期交易:
17 (37.78%)
利润因子:
1.50
预期回报:
4.45 USD
平均利润:
14.32 USD
平均损失:
-133.67 USD
最大连续失误:
1 (-218.10 USD)
最大连续亏损:
-218.10 USD (1)
每月增长:
10.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
278.66 USD
最大值:
296.54 USD (251.56%)
相对跌幅:
结余:
14.71% (296.54 USD)
净值:
4.40% (88.07 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|US30
|15
|DE40
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|2
|DE40
|104
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.5K
|US30
|2.6K
|DE40
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
Go to the moon
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月200 USD
0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
5
100%
45
93%
3%
1.49
4.45
USD
USD
15%
1:500