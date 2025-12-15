- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
11 (78.57%)
Zararla kapanan işlemler:
3 (21.43%)
En iyi işlem:
148.86 USD
En kötü işlem:
-218.10 USD
Brüt kâr:
366.10 USD (13 697 pips)
Brüt zarar:
-401.02 USD (13 338 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (244.56 USD)
Maksimum ardışık kâr:
244.56 USD (4)
Sharpe oranı:
-0.29
Alım-satım etkinliği:
3.35%
Maks. mevduat yükü:
40.11%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.12
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-2.49 USD
Ortalama kâr:
33.28 USD
Ortalama zarar:
-133.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-218.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-218.10 USD (1)
Aylık büyüme:
0.15%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
278.66 USD
Maksimum:
296.54 USD (251.56%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.71% (296.54 USD)
Varlığa göre:
4.40% (88.07 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|US30
|8
|DE40
|4
|XAUUSD
|2
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|
1 2 3 4 5 6 7 8
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|US30
|-114
|DE40
|78
|XAUUSD
|1
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|US30
|-2.5K
|DE40
|2.8K
|XAUUSD
|79
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +148.86 USD
En kötü işlem: -218 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +244.56 USD
Maksimum ardışık zarar: -218.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 451
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.40 × 30
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
Go to the moon
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 200 USD
0%
0
0
USD
USD
2K
USD
USD
2
100%
14
78%
3%
0.91
-2.49
USD
USD
15%
1:500