Trong Du Nguyen

Icmarkets steady growth

Trong Du Nguyen
0 отзывов
5 недель
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
42 (93.33%)
Убыточных трейдов:
3 (6.67%)
Лучший трейд:
148.86 USD
Худший трейд:
-218.10 USD
Общая прибыль:
601.49 USD (23 002 pips)
Общий убыток:
-401.02 USD (13 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (235.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.56 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
40.11%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
28 (62.22%)
Коротких трейдов:
17 (37.78%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
4.45 USD
Средняя прибыль:
14.32 USD
Средний убыток:
-133.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-218.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-218.10 USD (1)
Прирост в месяц:
10.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
278.66 USD
Максимальная:
296.54 USD (251.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.71% (296.54 USD)
По эквити:
4.40% (88.07 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 25
US30 15
DE40 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 95
US30 2
DE40 104
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 3.5K
US30 2.6K
DE40 3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +148.86 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +235.39 USD
Макс. убыток в серии: -218.10 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 6
EverestCM-Live
0.00 × 1
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
Exness-MT5Real8
1.29 × 451
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
ICMarkets-MT5-4
1.67 × 3
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
ThreeTrader-Live
2.00 × 1
Exness-MT5Real15
2.37 × 877
Exness-MT5Real12
2.44 × 18
Exness-MT5Real
2.68 × 98
Exness-MT5Real7
2.81 × 192
Exness-MT5Real17
2.82 × 17
Go to the moon
Нет отзывов
2026.01.13 01:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.22 00:26
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.21 23:23
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.17 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.15 15:03
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 09:57
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 08:57
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.15 08:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.12.15 08:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.15 08:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Icmarkets steady growth
200 USD в месяц
0%
0
0
USD
2.2K
USD
5
100%
45
93%
3%
1.49
4.45
USD
15%
1:500
