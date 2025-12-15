- Прирост
Всего трейдов:
45
Прибыльных трейдов:
42 (93.33%)
Убыточных трейдов:
3 (6.67%)
Лучший трейд:
148.86 USD
Худший трейд:
-218.10 USD
Общая прибыль:
601.49 USD (23 002 pips)
Общий убыток:
-401.02 USD (13 338 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (235.39 USD)
Макс. прибыль в серии:
244.56 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
n/a
Макс. загрузка депозита:
40.11%
Последний трейд:
4 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.68
Длинных трейдов:
28 (62.22%)
Коротких трейдов:
17 (37.78%)
Профит фактор:
1.50
Мат. ожидание:
4.45 USD
Средняя прибыль:
14.32 USD
Средний убыток:
-133.67 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-218.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-218.10 USD (1)
Прирост в месяц:
10.68%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
278.66 USD
Максимальная:
296.54 USD (251.56%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
14.71% (296.54 USD)
По эквити:
4.40% (88.07 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|US30
|15
|DE40
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|2
|DE40
|104
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|3.5K
|US30
|2.6K
|DE40
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +148.86 USD
Худший трейд: -218 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +235.39 USD
Макс. убыток в серии: -218.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
