- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
42 (93.33%)
損失トレード:
3 (6.67%)
ベストトレード:
148.86 USD
最悪のトレード:
-218.10 USD
総利益:
601.49 USD (23 002 pips)
総損失:
-401.02 USD (13 338 pips)
最大連続の勝ち:
31 (235.39 USD)
最大連続利益:
244.56 USD (4)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
40.11%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
27
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.68
長いトレード:
28 (62.22%)
短いトレード:
17 (37.78%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
4.45 USD
平均利益:
14.32 USD
平均損失:
-133.67 USD
最大連続の負け:
1 (-218.10 USD)
最大連続損失:
-218.10 USD (1)
月間成長:
10.68%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
278.66 USD
最大の:
296.54 USD (251.56%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.71% (296.54 USD)
エクイティによる:
4.40% (88.07 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|US30
|15
|DE40
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|95
|US30
|2
|DE40
|104
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|3.5K
|US30
|2.6K
|DE40
|3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +148.86 USD
最悪のトレード: -218 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +235.39 USD
最大連続損失: -218.10 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 6
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
Exness-MT5Real8
|1.29 × 451
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
ICMarkets-MT5-4
|1.67 × 3
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
|
ThreeTrader-Live
|2.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|2.37 × 877
|
Exness-MT5Real12
|2.44 × 18
|
Exness-MT5Real
|2.68 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.81 × 192
|
Exness-MT5Real17
|2.82 × 17
94 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
Go to the moon
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
200 USD/月
0%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
5
100%
45
93%
3%
1.49
4.45
USD
USD
15%
1:500