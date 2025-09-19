- Crescita
Trade:
62
Profit Trade:
54 (87.09%)
Loss Trade:
8 (12.90%)
Best Trade:
24.76 USD
Worst Trade:
-8.10 USD
Profitto lordo:
405.61 USD (40 538 pips)
Perdita lorda:
-30.67 USD (3 060 pips)
Vincite massime consecutive:
19 (169.39 USD)
Massimo profitto consecutivo:
169.39 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.93
Attività di trading:
61.60%
Massimo carico di deposito:
1.75%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
46.29
Long Trade:
61 (98.39%)
Short Trade:
1 (1.61%)
Fattore di profitto:
13.22
Profitto previsto:
6.05 USD
Profitto medio:
7.51 USD
Perdita media:
-3.83 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-6.21 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.10 USD (1)
Crescita mensile:
37.47%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
8.10 USD (0.60%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (6.21 USD)
Per equità:
6.03% (80.63 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|62
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|375
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|37K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +24.76 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +169.39 USD
Massima perdita consecutiva: -6.21 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MonetaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
