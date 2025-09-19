SignaleKategorien
Iyan Sauri

RSI SIGNAL

Iyan Sauri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 241%
MonetaMarkets-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
568
Gewinntrades:
464 (81.69%)
Verlusttrades:
104 (18.31%)
Bester Trade:
99.32 USD
Schlechtester Trade:
-219.08 USD
Bruttoprofit:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Bruttoverlust:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (64.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
439.48 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
62.47%
Max deposit load:
98.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.79
Long-Positionen:
486 (85.56%)
Short-Positionen:
82 (14.44%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
3.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-654.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-654.30 USD (7)
Wachstum pro Monat :
41.84%
Jahresprognose:
507.70%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
654.30 USD (36.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.87% (654.30 USD)
Kapital:
94.87% (1 097.31 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +99.32 USD
Schlechtester Trade: -219 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -654.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.


Keine Bewertungen
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 08:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
