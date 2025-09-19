- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
568
Gewinntrades:
464 (81.69%)
Verlusttrades:
104 (18.31%)
Bester Trade:
99.32 USD
Schlechtester Trade:
-219.08 USD
Bruttoprofit:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Bruttoverlust:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (64.53 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
439.48 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
62.47%
Max deposit load:
98.53%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
13 Stunden
Erholungsfaktor:
2.79
Long-Positionen:
486 (85.56%)
Short-Positionen:
82 (14.44%)
Profit-Faktor:
1.61
Mathematische Gewinnerwartung:
3.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-28.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-654.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-654.30 USD (7)
Wachstum pro Monat :
41.84%
Jahresprognose:
507.70%
Algo-Trading:
27%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
654.30 USD (36.42%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.87% (654.30 USD)
Kapital:
94.87% (1 097.31 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +99.32 USD
Schlechtester Trade: -219 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 7
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +64.53 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -654.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MonetaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
241%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
18
27%
568
81%
62%
1.61
3.21
USD
USD
95%
1:100