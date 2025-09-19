シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RSI SIGNAL
Iyan Sauri

RSI SIGNAL

Iyan Sauri
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 241%
MonetaMarkets-Live
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
568
利益トレード:
464 (81.69%)
損失トレード:
104 (18.31%)
ベストトレード:
99.32 USD
最悪のトレード:
-219.08 USD
総利益:
4 815.80 USD (861 992 pips)
総損失:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
最大連続の勝ち:
26 (64.53 USD)
最大連続利益:
439.48 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
62.47%
最大入金額:
98.53%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
486 (85.56%)
短いトレード:
82 (14.44%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
3.21 USD
平均利益:
10.38 USD
平均損失:
-28.76 USD
最大連続の負け:
7 (-654.30 USD)
最大連続損失:
-654.30 USD (7)
月間成長:
41.84%
年間予想:
507.70%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
654.30 USD (36.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.87% (654.30 USD)
エクイティによる:
94.87% (1 097.31 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +99.32 USD
最悪のトレード: -219 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +64.53 USD
最大連続損失: -654.30 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.


レビューなし
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 08:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
