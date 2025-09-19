- 成長
トレード:
568
利益トレード:
464 (81.69%)
損失トレード:
104 (18.31%)
ベストトレード:
99.32 USD
最悪のトレード:
-219.08 USD
総利益:
4 815.80 USD (861 992 pips)
総損失:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
最大連続の勝ち:
26 (64.53 USD)
最大連続利益:
439.48 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
62.47%
最大入金額:
98.53%
最近のトレード:
2 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
13 時間
リカバリーファクター:
2.79
長いトレード:
486 (85.56%)
短いトレード:
82 (14.44%)
プロフィットファクター:
1.61
期待されたペイオフ:
3.21 USD
平均利益:
10.38 USD
平均損失:
-28.76 USD
最大連続の負け:
7 (-654.30 USD)
最大連続損失:
-654.30 USD (7)
月間成長:
41.84%
年間予想:
507.70%
アルゴリズム取引:
27%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
654.30 USD (36.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.87% (654.30 USD)
エクイティによる:
94.87% (1 097.31 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
ベストトレード: +99.32 USD
最悪のトレード: -219 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +64.53 USD
最大連続損失: -654.30 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MonetaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
