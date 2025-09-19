SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / RSI SIGNAL
Iyan Sauri

RSI SIGNAL

Iyan Sauri
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 241%
MonetaMarkets-Live
1:100
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
568
Transacciones Rentables:
464 (81.69%)
Transacciones Irrentables:
104 (18.31%)
Mejor transacción:
99.32 USD
Peor transacción:
-219.08 USD
Beneficio Bruto:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (64.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
439.48 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
62.47%
Carga máxima del depósito:
98.53%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
486 (85.56%)
Transacciones Cortas:
82 (14.44%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
3.21 USD
Beneficio medio:
10.38 USD
Pérdidas medias:
-28.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-654.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-654.30 USD (7)
Crecimiento al mes:
41.84%
Pronóstico anual:
507.70%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
654.30 USD (36.42%)
Reducción relativa:
De balance:
35.87% (654.30 USD)
De fondos:
94.87% (1 097.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +99.32 USD
Peor transacción: -219 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +64.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -654.30 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.


No hay comentarios
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 08:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
RSI SIGNAL
30 USD al mes
241%
0
0
USD
2.1K
USD
18
27%
568
81%
62%
1.61
3.21
USD
95%
1:100
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.