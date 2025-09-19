- Incremento
Total de Trades:
568
Transacciones Rentables:
464 (81.69%)
Transacciones Irrentables:
104 (18.31%)
Mejor transacción:
99.32 USD
Peor transacción:
-219.08 USD
Beneficio Bruto:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Pérdidas Brutas:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (64.53 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
439.48 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.14
Actividad comercial:
62.47%
Carga máxima del depósito:
98.53%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
13 horas
Factor de Recuperación:
2.79
Transacciones Largas:
486 (85.56%)
Transacciones Cortas:
82 (14.44%)
Factor de Beneficio:
1.61
Beneficio Esperado:
3.21 USD
Beneficio medio:
10.38 USD
Pérdidas medias:
-28.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-654.30 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-654.30 USD (7)
Crecimiento al mes:
41.84%
Pronóstico anual:
507.70%
Trading algorítmico:
27%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
654.30 USD (36.42%)
Reducción relativa:
De balance:
35.87% (654.30 USD)
De fondos:
94.87% (1 097.31 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +99.32 USD
Peor transacción: -219 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +64.53 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -654.30 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MonetaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
