Iyan Sauri

RSI SIGNAL

Iyan Sauri
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 241%
MonetaMarkets-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
568
Negociações com lucro:
464 (81.69%)
Negociações com perda:
104 (18.31%)
Melhor negociação:
99.32 USD
Pior negociação:
-219.08 USD
Lucro bruto:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Perda bruta:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (64.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
439.48 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
62.47%
Depósito máximo carregado:
98.53%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
486 (85.56%)
Negociações curtas:
82 (14.44%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
3.21 USD
Lucro médio:
10.38 USD
Perda média:
-28.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-654.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-654.30 USD (7)
Crescimento mensal:
41.84%
Previsão anual:
507.70%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
654.30 USD (36.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.87% (654.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.87% (1 097.31 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +99.32 USD
Pior negociação: -219 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +64.53 USD
Máxima perda consecutiva: -654.30 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.


Sem comentários
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 08:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
RSI SIGNAL
30 USD por mês
241%
0
0
USD
2.1K
USD
18
27%
568
81%
62%
1.61
3.21
USD
95%
1:100
