Negociações:
568
Negociações com lucro:
464 (81.69%)
Negociações com perda:
104 (18.31%)
Melhor negociação:
99.32 USD
Pior negociação:
-219.08 USD
Lucro bruto:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Perda bruta:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (64.53 USD)
Máximo lucro consecutivo:
439.48 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
62.47%
Depósito máximo carregado:
98.53%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
13 horas
Fator de recuperação:
2.79
Negociações longas:
486 (85.56%)
Negociações curtas:
82 (14.44%)
Fator de lucro:
1.61
Valor esperado:
3.21 USD
Lucro médio:
10.38 USD
Perda média:
-28.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-654.30 USD)
Máxima perda consecutiva:
-654.30 USD (7)
Crescimento mensal:
41.84%
Previsão anual:
507.70%
Algotrading:
27%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
654.30 USD (36.42%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.87% (654.30 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.87% (1 097.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +99.32 USD
Pior negociação: -219 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +64.53 USD
Máxima perda consecutiva: -654.30 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MonetaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
