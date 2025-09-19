信号部分
信号 / MetaTrader 5 / RSI SIGNAL
Iyan Sauri

RSI SIGNAL

Iyan Sauri
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 241%
MonetaMarkets-Live
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
568
盈利交易:
464 (81.69%)
亏损交易:
104 (18.31%)
最好交易:
99.32 USD
最差交易:
-219.08 USD
毛利:
4 815.80 USD (861 992 pips)
毛利亏损:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
最大连续赢利:
26 (64.53 USD)
最大连续盈利:
439.48 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
62.47%
最大入金加载:
98.53%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.79
长期交易:
486 (85.56%)
短期交易:
82 (14.44%)
利润因子:
1.61
预期回报:
3.21 USD
平均利润:
10.38 USD
平均损失:
-28.76 USD
最大连续失误:
7 (-654.30 USD)
最大连续亏损:
-654.30 USD (7)
每月增长:
41.84%
年度预测:
507.70%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
654.30 USD (36.42%)
相对跌幅:
结余:
35.87% (654.30 USD)
净值:
94.87% (1 097.31 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +99.32 USD
最差交易: -219 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +64.53 USD
最大连续亏损: -654.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MonetaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.


没有评论
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 08:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
