交易:
568
盈利交易:
464 (81.69%)
亏损交易:
104 (18.31%)
最好交易:
99.32 USD
最差交易:
-219.08 USD
毛利:
4 815.80 USD (861 992 pips)
毛利亏损:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
最大连续赢利:
26 (64.53 USD)
最大连续盈利:
439.48 USD (9)
夏普比率:
0.14
交易活动:
62.47%
最大入金加载:
98.53%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
13 小时
采收率:
2.79
长期交易:
486 (85.56%)
短期交易:
82 (14.44%)
利润因子:
1.61
预期回报:
3.21 USD
平均利润:
10.38 USD
平均损失:
-28.76 USD
最大连续失误:
7 (-654.30 USD)
最大连续亏损:
-654.30 USD (7)
每月增长:
41.84%
年度预测:
507.70%
算法交易:
27%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
654.30 USD (36.42%)
相对跌幅:
结余:
35.87% (654.30 USD)
净值:
94.87% (1 097.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
最好交易: +99.32 USD
最差交易: -219 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +64.53 USD
最大连续亏损: -654.30 USD
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
