Iyan Sauri

RSI SIGNAL

Iyan Sauri
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 241%
MonetaMarkets-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
568
Прибыльных трейдов:
464 (81.69%)
Убыточных трейдов:
104 (18.31%)
Лучший трейд:
99.32 USD
Худший трейд:
-219.08 USD
Общая прибыль:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Общий убыток:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (64.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
439.48 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
62.47%
Макс. загрузка депозита:
98.53%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
486 (85.56%)
Коротких трейдов:
82 (14.44%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
10.38 USD
Средний убыток:
-28.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-654.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-654.30 USD (7)
Прирост в месяц:
41.84%
Годовой прогноз:
507.70%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
654.30 USD (36.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.87% (654.30 USD)
По эквити:
94.87% (1 097.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 565
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.9K
USDJPY 0
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 156K
USDJPY -13
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +99.32 USD
Худший трейд: -219 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +64.53 USD
Макс. убыток в серии: -654.30 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

MonetaMarkets-Live
1.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-2
2.96 × 28
PlexyTrade-Server01
9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.


Нет отзывов
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.02 02:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.02 01:47
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 14:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 02:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.29 01:11
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.26 14:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 23:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 02:00
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.17 23:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 23:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 20:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 02:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 19:41
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 17:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 08:01
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.25 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 09:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 11:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
