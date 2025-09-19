- Прирост
Всего трейдов:
568
Прибыльных трейдов:
464 (81.69%)
Убыточных трейдов:
104 (18.31%)
Лучший трейд:
99.32 USD
Худший трейд:
-219.08 USD
Общая прибыль:
4 815.80 USD (861 992 pips)
Общий убыток:
-2 990.89 USD (278 638 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (64.53 USD)
Макс. прибыль в серии:
439.48 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
62.47%
Макс. загрузка депозита:
98.53%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
13 часов
Фактор восстановления:
2.79
Длинных трейдов:
486 (85.56%)
Коротких трейдов:
82 (14.44%)
Профит фактор:
1.61
Мат. ожидание:
3.21 USD
Средняя прибыль:
10.38 USD
Средний убыток:
-28.76 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-654.30 USD)
Макс. убыток в серии:
-654.30 USD (7)
Прирост в месяц:
41.84%
Годовой прогноз:
507.70%
Алготрейдинг:
27%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
654.30 USD (36.42%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.87% (654.30 USD)
По эквити:
94.87% (1 097.31 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|565
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.9K
|USDJPY
|0
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|156K
|USDJPY
|-13
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Лучший трейд: +99.32 USD
Худший трейд: -219 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +64.53 USD
Макс. убыток в серии: -654.30 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MonetaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
MonetaMarkets-Live
|1.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.96 × 28
|
PlexyTrade-Server01
|9.43 × 178
Manual Trade, Signal entry base in indikator RSI, Enveloves custome, time frame m5. before follow please call me +6281806220979.
Нет отзывов
