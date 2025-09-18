- Crescita
Trade:
39
Profit Trade:
33 (84.61%)
Loss Trade:
6 (15.38%)
Best Trade:
16.17 USD
Worst Trade:
-10.20 USD
Profitto lordo:
81.04 USD (65 746 pips)
Perdita lorda:
-36.05 USD (30 324 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (24.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
30.60 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.30
Attività di trading:
0.52%
Massimo carico di deposito:
9.71%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.96
Long Trade:
21 (53.85%)
Short Trade:
18 (46.15%)
Fattore di profitto:
2.25
Profitto previsto:
1.15 USD
Profitto medio:
2.46 USD
Perdita media:
-6.01 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-10.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.20 USD (1)
Crescita mensile:
59.12%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6.02 USD
Massimale:
15.20 USD (25.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
17.72% (15.20 USD)
Per equità:
1.11% (0.95 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|GBPUSD
|17
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|34
|GBPUSD
|11
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|34K
|GBPUSD
|1K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.17 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +24.30 USD
Massima perdita consecutiva: -10.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
