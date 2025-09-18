- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
133
利益トレード:
105 (78.94%)
損失トレード:
28 (21.05%)
ベストトレード:
56.98 USD
最悪のトレード:
-23.17 USD
総利益:
540.39 USD (471 823 pips)
総損失:
-260.48 USD (223 165 pips)
最大連続の勝ち:
17 (92.54 USD)
最大連続利益:
101.48 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
15.33%
最大入金額:
28.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.98
長いトレード:
86 (64.66%)
短いトレード:
47 (35.34%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
2.10 USD
平均利益:
5.15 USD
平均損失:
-9.30 USD
最大連続の負け:
3 (-45.40 USD)
最大連続損失:
-45.40 USD (3)
月間成長:
441.68%
年間予想:
5 359.10%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.02 USD
最大の:
46.80 USD (34.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.22% (46.80 USD)
エクイティによる:
35.11% (65.53 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|GBPUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|247
|GBPUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|245K
|GBPUSD
|3.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +56.98 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +92.54 USD
最大連続損失: -45.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
888 USD/月
740%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
19
86%
133
78%
15%
2.07
2.10
USD
USD
50%
1:500