シグナル / MetaTrader 4 / Logging xauusd
Ken Duigraha Putra

Logging xauusd

Ken Duigraha Putra
レビュー0件
信頼性
19週間
0 / 0 USD
月額  888  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 740%
Exness-Real33
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
133
利益トレード:
105 (78.94%)
損失トレード:
28 (21.05%)
ベストトレード:
56.98 USD
最悪のトレード:
-23.17 USD
総利益:
540.39 USD (471 823 pips)
総損失:
-260.48 USD (223 165 pips)
最大連続の勝ち:
17 (92.54 USD)
最大連続利益:
101.48 USD (4)
シャープレシオ:
0.25
取引アクティビティ:
15.33%
最大入金額:
28.39%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
5.98
長いトレード:
86 (64.66%)
短いトレード:
47 (35.34%)
プロフィットファクター:
2.07
期待されたペイオフ:
2.10 USD
平均利益:
5.15 USD
平均損失:
-9.30 USD
最大連続の負け:
3 (-45.40 USD)
最大連続損失:
-45.40 USD (3)
月間成長:
441.68%
年間予想:
5 359.10%
アルゴリズム取引:
86%
残高によるドローダウン:
絶対:
6.02 USD
最大の:
46.80 USD (34.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.22% (46.80 USD)
エクイティによる:
35.11% (65.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 86
GBPUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 247
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 245K
GBPUSD 3.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +56.98 USD
最悪のトレード: -23 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +92.54 USD
最大連続損失: -45.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real33"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
レビューなし
2025.12.20 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 4576% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください