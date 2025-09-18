SignaleKategorien
Logging xauusd
Ken Duigraha Putra

Logging xauusd

Ken Duigraha Putra
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
19 Wochen
0 / 0 USD
Für 888 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 1 232%
Exness-Real33
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
106 (79.10%)
Verlusttrades:
28 (20.90%)
Bester Trade:
155.43 USD
Schlechtester Trade:
-23.17 USD
Bruttoprofit:
695.82 USD (549 538 pips)
Bruttoverlust:
-260.48 USD (223 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (92.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.43 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
16.37%
Max deposit load:
28.39%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
9.30
Long-Positionen:
86 (64.18%)
Short-Positionen:
48 (35.82%)
Profit-Faktor:
2.67
Mathematische Gewinnerwartung:
3.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
722.57%
Jahresprognose:
8 767.22%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.02 USD
Maximaler:
46.80 USD (34.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.22% (46.80 USD)
Kapital:
35.11% (65.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 87
GBPUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 402
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 323K
GBPUSD 3.3K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +155.43 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Keine Bewertungen
2025.12.20 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 4576% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
