Trades insgesamt:
134
Gewinntrades:
106 (79.10%)
Verlusttrades:
28 (20.90%)
Bester Trade:
155.43 USD
Schlechtester Trade:
-23.17 USD
Bruttoprofit:
695.82 USD (549 538 pips)
Bruttoverlust:
-260.48 USD (223 165 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (92.54 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
155.43 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
16.37%
Max deposit load:
28.39%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
9.30
Long-Positionen:
86 (64.18%)
Short-Positionen:
48 (35.82%)
Profit-Faktor:
2.67
Mathematische Gewinnerwartung:
3.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
6.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-45.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-45.40 USD (3)
Wachstum pro Monat :
722.57%
Jahresprognose:
8 767.22%
Algo-Trading:
85%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
6.02 USD
Maximaler:
46.80 USD (34.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.22% (46.80 USD)
Kapital:
35.11% (65.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|87
|GBPUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|402
|GBPUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|323K
|GBPUSD
|3.3K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Bester Trade: +155.43 USD
Schlechtester Trade: -23 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +92.54 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -45.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real33" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Keine Bewertungen
