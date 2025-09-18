- Прирост
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
101 (78.90%)
Убыточных трейдов:
27 (21.09%)
Лучший трейд:
56.98 USD
Худший трейд:
-21.40 USD
Общая прибыль:
438.91 USD (383 135 pips)
Общий убыток:
-237.31 USD (211 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (92.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.54 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
13.51%
Макс. загрузка депозита:
28.39%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
83 (64.84%)
Коротких трейдов:
45 (35.16%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.40 USD (3)
Прирост в месяц:
212.38%
Годовой прогноз:
2 576.89%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.02 USD
Максимальная:
46.80 USD (34.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.22% (46.80 USD)
По эквити:
35.11% (65.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|GBPUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|168
|GBPUSD
|33
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|168K
|GBPUSD
|3.3K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +56.98 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.54 USD
Макс. убыток в серии: -45.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
888 USD в месяц
491%
0
0
USD
USD
187
USD
USD
19
89%
128
78%
14%
1.84
1.58
USD
USD
50%
1:500