СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Logging xauusd
Ken Duigraha Putra

Logging xauusd

Ken Duigraha Putra
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
Копировать за 888 USD в месяц
прирост с 2025 491%
Exness-Real33
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
128
Прибыльных трейдов:
101 (78.90%)
Убыточных трейдов:
27 (21.09%)
Лучший трейд:
56.98 USD
Худший трейд:
-21.40 USD
Общая прибыль:
438.91 USD (383 135 pips)
Общий убыток:
-237.31 USD (211 578 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (92.54 USD)
Макс. прибыль в серии:
92.54 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.23
Торговая активность:
13.51%
Макс. загрузка депозита:
28.39%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
4.31
Длинных трейдов:
83 (64.84%)
Коротких трейдов:
45 (35.16%)
Профит фактор:
1.85
Мат. ожидание:
1.58 USD
Средняя прибыль:
4.35 USD
Средний убыток:
-8.79 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-45.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-45.40 USD (3)
Прирост в месяц:
212.38%
Годовой прогноз:
2 576.89%
Алготрейдинг:
89%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
6.02 USD
Максимальная:
46.80 USD (34.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.22% (46.80 USD)
По эквити:
35.11% (65.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 81
GBPUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 168
GBPUSD 33
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 168K
GBPUSD 3.3K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +56.98 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +92.54 USD
Макс. убыток в серии: -45.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real33" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.20 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 4576% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Logging xauusd
888 USD в месяц
491%
0
0
USD
187
USD
19
89%
128
78%
14%
1.84
1.58
USD
50%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.