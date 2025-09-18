SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Logging xauusd
Ken Duigraha Putra

Logging xauusd

Ken Duigraha Putra
0 comentarios
Fiabilidad
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD al mes
incremento desde 2025 740%
Exness-Real33
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
133
Transacciones Rentables:
105 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
28 (21.05%)
Mejor transacción:
56.98 USD
Peor transacción:
-23.17 USD
Beneficio Bruto:
540.39 USD (471 823 pips)
Pérdidas Brutas:
-260.48 USD (223 165 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (92.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.48 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
15.33%
Carga máxima del depósito:
28.39%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.98
Transacciones Largas:
86 (64.66%)
Transacciones Cortas:
47 (35.34%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
2.10 USD
Beneficio medio:
5.15 USD
Pérdidas medias:
-9.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.40 USD (3)
Crecimiento al mes:
365.98%
Pronóstico anual:
4 440.58%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.02 USD
Máxima:
46.80 USD (34.37%)
Reducción relativa:
De balance:
50.22% (46.80 USD)
De fondos:
35.11% (65.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 86
GBPUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 247
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 245K
GBPUSD 3.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +56.98 USD
Peor transacción: -23 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +92.54 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -45.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.20 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 4576% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Logging xauusd
888 USD al mes
740%
0
0
USD
265
USD
19
86%
133
78%
15%
2.07
2.10
USD
50%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.