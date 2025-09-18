- Incremento
Total de Trades:
133
Transacciones Rentables:
105 (78.94%)
Transacciones Irrentables:
28 (21.05%)
Mejor transacción:
56.98 USD
Peor transacción:
-23.17 USD
Beneficio Bruto:
540.39 USD (471 823 pips)
Pérdidas Brutas:
-260.48 USD (223 165 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (92.54 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
101.48 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.25
Actividad comercial:
15.33%
Carga máxima del depósito:
28.39%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
19
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
5.98
Transacciones Largas:
86 (64.66%)
Transacciones Cortas:
47 (35.34%)
Factor de Beneficio:
2.07
Beneficio Esperado:
2.10 USD
Beneficio medio:
5.15 USD
Pérdidas medias:
-9.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-45.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-45.40 USD (3)
Crecimiento al mes:
365.98%
Pronóstico anual:
4 440.58%
Trading algorítmico:
86%
Reducción de balance:
Absoluto:
6.02 USD
Máxima:
46.80 USD (34.37%)
Reducción relativa:
De balance:
50.22% (46.80 USD)
De fondos:
35.11% (65.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|GBPUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|247
|GBPUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|245K
|GBPUSD
|3.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real33" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
