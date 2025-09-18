信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Logging xauusd
Ken Duigraha Putra

Logging xauusd

Ken Duigraha Putra
0条评论
可靠性
19
0 / 0 USD
每月复制 888 USD per 
增长自 2025 588%
Exness-Real33
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
129
盈利交易:
102 (79.06%)
亏损交易:
27 (20.93%)
最好交易:
56.98 USD
最差交易:
-21.40 USD
毛利:
469.32 USD (413 542 pips)
毛利亏损:
-237.31 USD (211 578 pips)
最大连续赢利:
17 (92.54 USD)
最大连续盈利:
92.54 USD (17)
夏普比率:
0.24
交易活动:
15.33%
最大入金加载:
28.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.96
长期交易:
84 (65.12%)
短期交易:
45 (34.88%)
利润因子:
1.98
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
4.60 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
3 (-45.40 USD)
最大连续亏损:
-45.40 USD (3)
每月增长:
238.61%
年度预测:
2 895.17%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
6.02 USD
最大值:
46.80 USD (34.37%)
相对跌幅:
结余:
50.22% (46.80 USD)
净值:
35.11% (65.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 82
GBPUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 199
GBPUSD 33
200 400 600
200 400 600
200 400 600
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 199K
GBPUSD 3.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +56.98 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +92.54 USD
最大连续亏损: -45.40 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real33 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
没有评论
2025.12.20 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 4576% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
