- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
129
盈利交易:
102 (79.06%)
亏损交易:
27 (20.93%)
最好交易:
56.98 USD
最差交易:
-21.40 USD
毛利:
469.32 USD (413 542 pips)
毛利亏损:
-237.31 USD (211 578 pips)
最大连续赢利:
17 (92.54 USD)
最大连续盈利:
92.54 USD (17)
夏普比率:
0.24
交易活动:
15.33%
最大入金加载:
28.39%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
15
平均持有时间:
3 小时
采收率:
4.96
长期交易:
84 (65.12%)
短期交易:
45 (34.88%)
利润因子:
1.98
预期回报:
1.80 USD
平均利润:
4.60 USD
平均损失:
-8.79 USD
最大连续失误:
3 (-45.40 USD)
最大连续亏损:
-45.40 USD (3)
每月增长:
238.61%
年度预测:
2 895.17%
算法交易:
89%
结余跌幅:
绝对:
6.02 USD
最大值:
46.80 USD (34.37%)
相对跌幅:
结余:
50.22% (46.80 USD)
净值:
35.11% (65.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|82
|GBPUSD
|47
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|199
|GBPUSD
|33
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|199K
|GBPUSD
|3.3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +56.98 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +92.54 USD
最大连续亏损: -45.40 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月888 USD
588%
0
0
USD
USD
217
USD
USD
19
89%
129
79%
15%
1.97
1.80
USD
USD
50%
1:500