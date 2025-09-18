SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Logging xauusd
Ken Duigraha Putra

Logging xauusd

Ken Duigraha Putra
0 comentários
Confiabilidade
19 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 888 USD por mês
crescimento desde 2025 740%
Exness-Real33
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
133
Negociações com lucro:
105 (78.94%)
Negociações com perda:
28 (21.05%)
Melhor negociação:
56.98 USD
Pior negociação:
-23.17 USD
Lucro bruto:
540.39 USD (471 823 pips)
Perda bruta:
-260.48 USD (223 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (92.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.48 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
15.33%
Depósito máximo carregado:
28.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.98
Negociações longas:
86 (64.66%)
Negociações curtas:
47 (35.34%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
2.10 USD
Lucro médio:
5.15 USD
Perda média:
-9.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.40 USD (3)
Crescimento mensal:
441.68%
Previsão anual:
5 359.10%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.02 USD
Máximo:
46.80 USD (34.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.22% (46.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.11% (65.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 86
GBPUSD 47
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 247
GBPUSD 33
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 245K
GBPUSD 3.3K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +56.98 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +92.54 USD
Máxima perda consecutiva: -45.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

GMI-Live12
0.00 × 1
ICMCapitalVC-LIVE3
2.00 × 1
Axi-US06-Live
2.94 × 16
Exness-Real16
7.58 × 175
Exness-Real29
9.22 × 202
Exness-Real4
20.80 × 5
Exness-Real
26.55 × 449
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.20 01:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.05 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 12:42
High current drawdown in 4576% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 15:44
A large drawdown may occur on the account again
2025.11.18 04:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.14 12:22
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 00:57
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 15:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 14:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.22 00:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 08:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 16:51
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 15:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.06 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.03 10:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 16:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 14:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Logging xauusd
888 USD por mês
740%
0
0
USD
215
USD
19
86%
133
78%
15%
2.07
2.10
USD
50%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.