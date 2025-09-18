- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
133
Negociações com lucro:
105 (78.94%)
Negociações com perda:
28 (21.05%)
Melhor negociação:
56.98 USD
Pior negociação:
-23.17 USD
Lucro bruto:
540.39 USD (471 823 pips)
Perda bruta:
-260.48 USD (223 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (92.54 USD)
Máximo lucro consecutivo:
101.48 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.25
Atividade de negociação:
15.33%
Depósito máximo carregado:
28.39%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
5.98
Negociações longas:
86 (64.66%)
Negociações curtas:
47 (35.34%)
Fator de lucro:
2.07
Valor esperado:
2.10 USD
Lucro médio:
5.15 USD
Perda média:
-9.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-45.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-45.40 USD (3)
Crescimento mensal:
441.68%
Previsão anual:
5 359.10%
Algotrading:
86%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
6.02 USD
Máximo:
46.80 USD (34.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.22% (46.80 USD)
Pelo Capital Líquido:
35.11% (65.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|86
|GBPUSD
|47
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|247
|GBPUSD
|33
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|245K
|GBPUSD
|3.3K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +56.98 USD
Pior negociação: -23 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +92.54 USD
Máxima perda consecutiva: -45.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real33" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
GMI-Live12
|0.00 × 1
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|2.00 × 1
|
Axi-US06-Live
|2.94 × 16
|
Exness-Real16
|7.58 × 175
|
Exness-Real29
|9.22 × 202
|
Exness-Real4
|20.80 × 5
|
Exness-Real
|26.55 × 449
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
888 USD por mês
740%
0
0
USD
USD
215
USD
USD
19
86%
133
78%
15%
2.07
2.10
USD
USD
50%
1:500