SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / RaidenAUD TM
Christia Nency Tri

RaidenAUD TM

Christia Nency Tri
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 218%
Tickmill-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
75 (90.36%)
Loss Trade:
8 (9.64%)
Best Trade:
20.02 USD
Worst Trade:
-1.94 USD
Profitto lordo:
233.20 USD (30 931 pips)
Perdita lorda:
-9.99 USD (911 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (46.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.79%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
89.64
Long Trade:
40 (48.19%)
Short Trade:
43 (51.81%)
Fattore di profitto:
23.34
Profitto previsto:
2.69 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.49 USD (2)
Crescita mensile:
48.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
2.49 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (2.55 USD)
Per equità:
59.41% (156.67 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NZDCAD 31
AUDCAD 27
AUDNZD 10
USDJPY 4
GBPCHF 4
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NZDCAD 59
AUDCAD 50
AUDNZD 10
USDJPY 49
GBPCHF 27
EURAUD 8
GBPJPY 11
EURJPY 9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NZDCAD 7.3K
AUDCAD 7.2K
AUDNZD 1.7K
USDJPY 7.4K
GBPCHF 2.1K
EURAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +20.02 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2.49 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 9
Aglobe-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.51 × 178
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
ICMarkets-MT5
0.67 × 6
StriforSVG-Live
1.17 × 18
PlexyTrade-Server01
1.30 × 10
Exness-MT5Real5
1.30 × 23
ICMarketsSC-MT5
1.32 × 100
Exness-MT5Real8
1.56 × 25
VTMarkets-Live 2
1.63 × 41
itexsys-Platform
1.67 × 9
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.71 × 7
Tickmill-Live
1.85 × 5484
ICMarketsEU-MT5-4
1.89 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
2.07 × 842
RoboForex-ECN
2.13 × 126
DooTechnology-Live
2.16 × 31
ICTrading-MT5-4
2.19 × 21
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
ICMarketsEU-MT5-5
2.53 × 57
40 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.10.06 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 22:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 07:53
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 04:56
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 00:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati