- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
75 (90.36%)
Loss Trade:
8 (9.64%)
Best Trade:
20.02 USD
Worst Trade:
-1.94 USD
Profitto lordo:
233.20 USD (30 931 pips)
Perdita lorda:
-9.99 USD (911 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (46.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
59.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
1.11
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
24.79%
Ultimo trade:
27 minuti fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
89.64
Long Trade:
40 (48.19%)
Short Trade:
43 (51.81%)
Fattore di profitto:
23.34
Profitto previsto:
2.69 USD
Profitto medio:
3.11 USD
Perdita media:
-1.25 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.49 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.49 USD (2)
Crescita mensile:
48.30%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.06 USD
Massimale:
2.49 USD (1.65%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.68% (2.55 USD)
Per equità:
59.41% (156.67 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|31
|AUDCAD
|27
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|4
|GBPCHF
|4
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|NZDCAD
|59
|AUDCAD
|50
|AUDNZD
|10
|USDJPY
|49
|GBPCHF
|27
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|9
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|NZDCAD
|7.3K
|AUDCAD
|7.2K
|AUDNZD
|1.7K
|USDJPY
|7.4K
|GBPCHF
|2.1K
|EURAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|EURJPY
|1.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +20.02 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +46.25 USD
Massima perdita consecutiva: -2.49 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 9
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 5
|
Darwinex-Live
|0.51 × 178
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 6
|
StriforSVG-Live
|1.17 × 18
|
PlexyTrade-Server01
|1.30 × 10
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|1.32 × 100
|
Exness-MT5Real8
|1.56 × 25
|
VTMarkets-Live 2
|1.63 × 41
|
itexsys-Platform
|1.67 × 9
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.85 × 5484
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.89 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.07 × 842
|
RoboForex-ECN
|2.13 × 126
|
DooTechnology-Live
|2.16 × 31
|
ICTrading-MT5-4
|2.19 × 21
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.53 × 57
