Christia Nency Tri

MyLexoff

Christia Nency Tri
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
453
Profit Trade:
327 (72.18%)
Loss Trade:
126 (27.81%)
Best Trade:
27.85 USD
Worst Trade:
-28.91 USD
Profitto lordo:
821.65 USD (297 458 pips)
Perdita lorda:
-832.33 USD (83 542 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (60.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.30 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.87%
Massimo carico di deposito:
17.78%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
193 (42.60%)
Short Trade:
260 (57.40%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-6.61 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-496.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-496.03 USD (38)
Crescita mensile:
-31.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.50 USD
Massimale:
496.03 USD (87.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.77% (484.44 USD)
Per equità:
57.59% (591.61 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 336
NZDCAD 41
AUDNZD 28
GBPJPY 13
USDJPY 11
EURAUD 5
GBPCHF 5
EURJPY 4
GBPUSD 4
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD -75
NZDCAD 67
AUDNZD -28
GBPJPY -60
USDJPY 5
EURAUD 20
GBPCHF 17
EURJPY 23
GBPUSD 13
EURUSD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 2.7K
NZDCAD 7.7K
AUDNZD -7.4K
GBPJPY -9.3K
USDJPY 587
EURAUD 3K
GBPCHF 1.3K
EURJPY 3.3K
GBPUSD 1.3K
EURUSD 408
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +27.85 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +60.23 USD
Massima perdita consecutiva: -496.03 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 48
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.85 × 247
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 7686
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 5402
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 224
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.41 × 108
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
49 più
Non ci sono recensioni
2025.10.10 01:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.09 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 10:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 09:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 00:18
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 23:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 18:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 16:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 10:33
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 09:33
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.07 19:03
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.22 09:12
No swaps are charged
2025.09.12 06:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 10:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 09:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
