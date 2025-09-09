- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
453
Profit Trade:
327 (72.18%)
Loss Trade:
126 (27.81%)
Best Trade:
27.85 USD
Worst Trade:
-28.91 USD
Profitto lordo:
821.65 USD (297 458 pips)
Perdita lorda:
-832.33 USD (83 542 pips)
Vincite massime consecutive:
34 (60.23 USD)
Massimo profitto consecutivo:
94.30 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
98.87%
Massimo carico di deposito:
17.78%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
48
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
-0.02
Long Trade:
193 (42.60%)
Short Trade:
260 (57.40%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.02 USD
Profitto medio:
2.51 USD
Perdita media:
-6.61 USD
Massime perdite consecutive:
38 (-496.03 USD)
Massima perdita consecutiva:
-496.03 USD (38)
Crescita mensile:
-31.10%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
60%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.50 USD
Massimale:
496.03 USD (87.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
31.77% (484.44 USD)
Per equità:
57.59% (591.61 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|336
|NZDCAD
|41
|AUDNZD
|28
|GBPJPY
|13
|USDJPY
|11
|EURAUD
|5
|GBPCHF
|5
|EURJPY
|4
|GBPUSD
|4
|EURUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|-75
|NZDCAD
|67
|AUDNZD
|-28
|GBPJPY
|-60
|USDJPY
|5
|EURAUD
|20
|GBPCHF
|17
|EURJPY
|23
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|4
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|2.7K
|NZDCAD
|7.7K
|AUDNZD
|-7.4K
|GBPJPY
|-9.3K
|USDJPY
|587
|EURAUD
|3K
|GBPCHF
|1.3K
|EURJPY
|3.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|408
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +27.85 USD
Worst Trade: -29 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 38
Massimo profitto consecutivo: +60.23 USD
Massima perdita consecutiva: -496.03 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GOMarketsIntl-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real17
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 32
|
Exness-MT5Real8
|0.06 × 18
|
EurotradeSA-Server-1
|0.10 × 150
|
Exness-MT5Real10
|0.21 × 14
|
Exness-MT5Real7
|0.33 × 12
|
ICTrading-MT5-4
|0.38 × 48
|
LiteFinance-MT5
|0.38 × 48
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.42 × 148
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.62 × 84
|
FusionMarkets-Live
|0.85 × 247
|
itexsys-Platform
|0.88 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.88 × 7686
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.89 × 28
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.91 × 5402
|
ICMarketsSC-MT5
|0.99 × 224
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 3
|
Alpari-MT5
|1.04 × 54
|
BlackBullMarkets-Live
|1.10 × 31
|
TradeMaxGlobal-Live
|1.28 × 36
|
VantageInternational-Live 4
|1.41 × 108
|
BDSwissGlobal-Server01
|1.49 × 53
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
227%
0
0
USD
USD
541
USD
USD
19
60%
453
72%
99%
0.98
-0.02
USD
USD
58%
1:500