Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live 0.00 × 9 FxPro-MT5 Live02 0.00 × 3 OxSecurities-Live 0.00 × 5 RannForex-Server 0.00 × 4 Aglobe-Live 0.00 × 1 Darwinex-Live 0.50 × 183 CapitalPointTrading-MT5-4 0.58 × 31 ICMarkets-MT5 0.67 × 6 StriforSVG-Live 1.17 × 18 PlexyTrade-Server01 1.30 × 10 Exness-MT5Real5 1.30 × 23 ICMarketsSC-MT5 1.32 × 100 Exness-MT5Real8 1.56 × 25 VTMarkets-Live 2 1.63 × 41 itexsys-Platform 1.67 × 9 EvolveMarkets-MT5 Live Server 1.71 × 7 Tickmill-Live 1.85 × 5484 ICMarketsEU-MT5-4 1.89 × 9 ICMarketsSC-MT5-4 2.06 × 855 RoboForex-ECN 2.13 × 126 DooTechnology-Live 2.16 × 31 ICTrading-MT5-4 2.19 × 21 RazeGlobalMarkets-Server 2.33 × 3 FPMarketsLLC-Live 2.46 × 26 ICMarketsEU-MT5-5 2.53 × 57 40 daha fazla...