- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
80 (80.80%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (19.19%)
En iyi işlem:
20.02 USD
En kötü işlem:
-21.31 USD
Brüt kâr:
242.63 USD (212 922 pips)
Brüt zarar:
-145.06 USD (19 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (46.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.92 USD (7)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.79%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
42 (42.42%)
Satış işlemleri:
57 (57.58%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-83.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.03 USD (6)
Aylık büyüme:
-3.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
134.73 USD (40.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.32% (135.06 USD)
Varlığa göre:
59.41% (156.67 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|34
|NZDCAD
|31
|AUDNZD
|15
|USDJPY
|4
|GBPCHF
|4
|EURAUD
|3
|GBPJPY
|2
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|15
|NZDCAD
|59
|AUDNZD
|-62
|USDJPY
|49
|GBPCHF
|27
|EURAUD
|8
|GBPJPY
|11
|EURJPY
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|7.3K
|AUDNZD
|-11K
|USDJPY
|7.4K
|GBPCHF
|2.1K
|EURAUD
|1.3K
|GBPJPY
|1.6K
|EURJPY
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +20.02 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.03 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 9
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 3
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 5
|
RannForex-Server
|0.00 × 4
|
Aglobe-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.50 × 183
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.58 × 31
|
ICMarkets-MT5
|0.67 × 6
|
StriforSVG-Live
|1.17 × 18
|
PlexyTrade-Server01
|1.30 × 10
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 23
|
ICMarketsSC-MT5
|1.32 × 100
|
Exness-MT5Real8
|1.56 × 25
|
VTMarkets-Live 2
|1.63 × 41
|
itexsys-Platform
|1.67 × 9
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|1.71 × 7
|
Tickmill-Live
|1.85 × 5484
|
ICMarketsEU-MT5-4
|1.89 × 9
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.06 × 855
|
RoboForex-ECN
|2.13 × 126
|
DooTechnology-Live
|2.16 × 31
|
ICTrading-MT5-4
|2.19 × 21
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.53 × 57
İnceleme yok