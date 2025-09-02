SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / RaidenAUD TM
Christia Nency Tri

RaidenAUD TM

Christia Nency Tri
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 108%
Tickmill-Live
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
99
Kârla kapanan işlemler:
80 (80.80%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (19.19%)
En iyi işlem:
20.02 USD
En kötü işlem:
-21.31 USD
Brüt kâr:
242.63 USD (212 922 pips)
Brüt zarar:
-145.06 USD (19 576 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
25 (46.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
60.92 USD (7)
Sharpe oranı:
0.31
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
24.79%
En son işlem:
9 dakika önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
42 (42.42%)
Satış işlemleri:
57 (57.58%)
Kâr faktörü:
1.67
Beklenen getiri:
0.99 USD
Ortalama kâr:
3.03 USD
Ortalama zarar:
-7.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-83.03 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-83.03 USD (6)
Aylık büyüme:
-3.20%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.06 USD
Maksimum:
134.73 USD (40.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.32% (135.06 USD)
Varlığa göre:
59.41% (156.67 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 34
NZDCAD 31
AUDNZD 15
USDJPY 4
GBPCHF 4
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 15
NZDCAD 59
AUDNZD -62
USDJPY 49
GBPCHF 27
EURAUD 8
GBPJPY 11
EURJPY 9
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 7.3K
AUDNZD -11K
USDJPY 7.4K
GBPCHF 2.1K
EURAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
EURJPY 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +20.02 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +46.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -83.03 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TickmillEU-Live
0.00 × 9
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 5
RannForex-Server
0.00 × 4
Aglobe-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.50 × 183
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
ICMarkets-MT5
0.67 × 6
StriforSVG-Live
1.17 × 18
PlexyTrade-Server01
1.30 × 10
Exness-MT5Real5
1.30 × 23
ICMarketsSC-MT5
1.32 × 100
Exness-MT5Real8
1.56 × 25
VTMarkets-Live 2
1.63 × 41
itexsys-Platform
1.67 × 9
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.71 × 7
Tickmill-Live
1.85 × 5484
ICMarketsEU-MT5-4
1.89 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
2.06 × 855
RoboForex-ECN
2.13 × 126
DooTechnology-Live
2.16 × 31
ICTrading-MT5-4
2.19 × 21
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
ICMarketsEU-MT5-5
2.53 × 57
40 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
No swaps are charged
2025.10.08 07:33
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.06 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.05 22:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.01 08:13
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.23 21:33
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 20:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 18:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 12:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 06:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.19 05:10
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.18 22:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 21:44
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol