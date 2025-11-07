- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
21
Profit Trade:
8 (38.09%)
Loss Trade:
13 (61.90%)
Best Trade:
3.83 USD
Worst Trade:
-2.20 USD
Profitto lordo:
20.73 USD (2 575 pips)
Perdita lorda:
-13.23 USD (1 644 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (15.35 USD)
Massimo profitto consecutivo:
15.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.20
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
3.86%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
6 ore
Fattore di recupero:
1.06
Long Trade:
4 (19.05%)
Short Trade:
17 (80.95%)
Fattore di profitto:
1.57
Profitto previsto:
0.36 USD
Profitto medio:
2.59 USD
Perdita media:
-1.02 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-7.05 USD)
Massima perdita consecutiva:
-7.05 USD (8)
Crescita mensile:
3.72%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2.55 USD
Massimale:
7.05 USD (6.16%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|7
|EURUSD
|6
|USDJPY
|5
|GBPUSD
|3
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|
1 2 3 4 5 6 7
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|-2
|EURUSD
|-5
|USDJPY
|6
|GBPUSD
|9
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|-383
|EURUSD
|-531
|USDJPY
|956
|GBPUSD
|889
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3.83 USD
Worst Trade: -2 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +15.35 USD
Massima perdita consecutiva: -7.05 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.00 × 1
Non ci sono recensioni