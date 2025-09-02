SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Raiden V1
Christia Nency Tri

Raiden V1

Christia Nency Tri
0 recensioni
Affidabilità
8 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 37%
ZealCapitalMarketSC-Live04
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50
Profit Trade:
50 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
15.63 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
198.75 USD (28 240 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
50 (198.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
198.75 USD (50)
Indice di Sharpe:
1.32
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
3.01%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
24 (48.00%)
Short Trade:
26 (52.00%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
3.98 USD
Profitto medio:
3.98 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
21.24%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
7.56% (53.55 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 23
GBPJPY 17
EURJPY 5
GBPCHF 2
NZDCAD 1
GBPUSD 1
EURAUD 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 95
GBPJPY 67
EURJPY 17
GBPCHF 8
NZDCAD 4
GBPUSD 5
EURAUD 4
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 14K
GBPJPY 9.9K
EURJPY 2.4K
GBPCHF 618
NZDCAD 256
GBPUSD 500
EURAUD 533
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.63 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +198.75 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.11 05:10
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.02 12:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.02 12:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Raiden V1
30USD al mese
37%
0
0
USD
605
USD
8
0%
50
100%
100%
n/a
3.98
USD
8%
1:500
