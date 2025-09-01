- Crescita
Trade:
96
Profit Trade:
82 (85.41%)
Loss Trade:
14 (14.58%)
Best Trade:
6.73 USD
Worst Trade:
-2.08 USD
Profitto lordo:
184.76 USD (24 301 pips)
Perdita lorda:
-11.72 USD (1 613 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (34.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
34.73 USD (16)
Indice di Sharpe:
1.05
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
5.60%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
83.19
Long Trade:
43 (44.79%)
Short Trade:
53 (55.21%)
Fattore di profitto:
15.76
Profitto previsto:
1.80 USD
Profitto medio:
2.25 USD
Perdita media:
-0.84 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-1.39 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.08 USD (1)
Crescita mensile:
15.17%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.08 USD (0.37%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.52% (2.08 USD)
Per equità:
25.27% (160.06 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|39
|NZDCAD
|35
|AUDNZD
|11
|EURAUD
|5
|USDJPY
|3
|GBPJPY
|2
|GBPCHF
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|68
|NZDCAD
|55
|AUDNZD
|16
|EURAUD
|11
|USDJPY
|12
|GBPJPY
|9
|GBPCHF
|3
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|9.3K
|NZDCAD
|6.2K
|AUDNZD
|2.1K
|EURAUD
|1.7K
|USDJPY
|1.7K
|GBPJPY
|1.4K
|GBPCHF
|200
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ZealCapitalMarketSC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 8
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ZealCapitalMarketSC-Live02
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 5
|
FxPro.com-Real07
|0.50 × 2
|
TMGM.TradeMax-Live9
|1.00 × 1
|
DBGMarkets-Live
|3.03 × 539
