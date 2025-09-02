SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / RaidenAUD TM
Christia Nency Tri

RaidenAUD TM

Christia Nency Tri
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 218%
Tickmill-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
83
Bénéfice trades:
75 (90.36%)
Perte trades:
8 (9.64%)
Meilleure transaction:
20.02 USD
Pire transaction:
-1.94 USD
Bénéfice brut:
233.20 USD (30 931 pips)
Perte brute:
-9.99 USD (911 pips)
Gains consécutifs maximales:
25 (46.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
59.87 USD (6)
Ratio de Sharpe:
1.11
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
24.79%
Dernier trade:
26 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
89.64
Longs trades:
40 (48.19%)
Courts trades:
43 (51.81%)
Facteur de profit:
23.34
Rendement attendu:
2.69 USD
Bénéfice moyen:
3.11 USD
Perte moyenne:
-1.25 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-2.49 USD)
Perte consécutive maximale:
-2.49 USD (2)
Croissance mensuelle:
48.30%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.06 USD
Maximal:
2.49 USD (1.65%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.68% (2.55 USD)
Par fonds propres:
59.41% (156.67 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
NZDCAD 31
AUDCAD 27
AUDNZD 10
USDJPY 4
GBPCHF 4
EURAUD 3
GBPJPY 2
EURJPY 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
NZDCAD 59
AUDCAD 50
AUDNZD 10
USDJPY 49
GBPCHF 27
EURAUD 8
GBPJPY 11
EURJPY 9
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
NZDCAD 7.3K
AUDCAD 7.2K
AUDNZD 1.7K
USDJPY 7.4K
GBPCHF 2.1K
EURAUD 1.3K
GBPJPY 1.6K
EURJPY 1.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +20.02 USD
Pire transaction: -2 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +46.25 USD
Perte consécutive maximale: -2.49 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TickmillEU-Live
0.00 × 9
Aglobe-Live
0.00 × 1
RannForex-Server
0.00 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 3
OxSecurities-Live
0.00 × 5
Darwinex-Live
0.51 × 178
CapitalPointTrading-MT5-4
0.58 × 31
ICMarkets-MT5
0.67 × 6
StriforSVG-Live
1.17 × 18
PlexyTrade-Server01
1.30 × 10
Exness-MT5Real5
1.30 × 23
ICMarketsSC-MT5
1.32 × 100
Exness-MT5Real8
1.56 × 25
VTMarkets-Live 2
1.63 × 41
itexsys-Platform
1.67 × 9
EvolveMarkets-MT5 Live Server
1.71 × 7
Tickmill-Live
1.85 × 5484
ICMarketsEU-MT5-4
1.89 × 9
ICMarketsSC-MT5-4
2.07 × 842
RoboForex-ECN
2.13 × 126
DooTechnology-Live
2.16 × 31
ICTrading-MT5-4
2.19 × 21
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
ICMarketsEU-MT5-5
2.53 × 57
40 plus...
