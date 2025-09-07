SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Pentagon 2
Christia Nency Tri

Pentagon 2

Christia Nency Tri
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 69%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
253
Profit Trade:
191 (75.49%)
Loss Trade:
62 (24.51%)
Best Trade:
24.05 USD
Worst Trade:
-39.14 USD
Profitto lordo:
606.41 USD (935 744 pips)
Perdita lorda:
-454.72 USD (60 196 pips)
Vincite massime consecutive:
39 (134.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
134.05 USD (39)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
14.06%
Ultimo trade:
2 ore fa
Trade a settimana:
44
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
0.50
Long Trade:
115 (45.45%)
Short Trade:
138 (54.55%)
Fattore di profitto:
1.33
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
3.17 USD
Perdita media:
-7.33 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-103.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-169.72 USD (7)
Crescita mensile:
-30.63%
Algo trading:
43%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.16 USD
Massimale:
302.72 USD (46.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
52.78% (303.63 USD)
Per equità:
56.61% (325.06 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPJPY 39
USDJPY 35
AUDCAD 34
NZDCAD 31
EURUSD 28
GBPUSD 27
EURAUD 25
AUDNZD 9
GBPCHF 7
EURJPY 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPJPY -80
USDJPY 13
AUDCAD 41
NZDCAD 36
EURUSD 33
GBPUSD 31
EURAUD 15
AUDNZD 13
GBPCHF 5
EURJPY -14
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPJPY -12K
USDJPY 1.9K
AUDCAD 4.6K
NZDCAD 3.9K
EURUSD 3.5K
GBPUSD 3.3K
EURAUD 2.5K
AUDNZD 1.9K
GBPCHF 477
EURJPY -2.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +24.05 USD
Worst Trade: -39 USD
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +134.05 USD
Massima perdita consecutiva: -103.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GOMarketsIntl-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real17
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 32
Exness-MT5Real8
0.06 × 18
EurotradeSA-Server-1
0.10 × 150
Exness-MT5Real10
0.21 × 14
Exness-MT5Real7
0.33 × 12
ICTrading-MT5-4
0.38 × 48
LiteFinance-MT5
0.38 × 48
ICMarketsEU-MT5-4
0.42 × 148
ForexTimeFXTM-Live01
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.62 × 84
FusionMarkets-Live
0.85 × 247
itexsys-Platform
0.88 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
0.88 × 7686
ExclusiveMarkets-Live
0.89 × 28
ICMarketsSC-MT5-4
0.91 × 5402
ICMarketsSC-MT5
0.99 × 224
OxSecurities-Live
1.00 × 3
Alpari-MT5
1.04 × 54
BlackBullMarkets-Live
1.10 × 31
TradeMaxGlobal-Live
1.28 × 36
VantageInternational-Live 4
1.41 × 108
BDSwissGlobal-Server01
1.49 × 53
Non ci sono recensioni
2025.10.10 01:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.10.08 05:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 04:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 03:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.08 00:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.07 16:54
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.02 12:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 07:59
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.18 08:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:53
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 00:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 16:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 15:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 13:14
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.07 21:16
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 19:03
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Pentagon 2
30USD al mese
69%
0
0
USD
275
USD
12
43%
253
75%
100%
1.33
0.60
USD
57%
1:500
Copia

