SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Sentinel AutoTrade MT5
Phinnustda Warrarungruengskul

Sentinel AutoTrade MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
Affidabilità
98 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 28%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
646
Profit Trade:
504 (78.01%)
Loss Trade:
142 (21.98%)
Best Trade:
78.23 USD
Worst Trade:
-26.19 USD
Profitto lordo:
936.10 USD (77 672 pips)
Perdita lorda:
-545.07 USD (51 452 pips)
Vincite massime consecutive:
25 (18.18 USD)
Massimo profitto consecutivo:
101.01 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.11
Attività di trading:
87.59%
Massimo carico di deposito:
4.92%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.07
Long Trade:
328 (50.77%)
Short Trade:
318 (49.23%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.61 USD
Profitto medio:
1.86 USD
Perdita media:
-3.84 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-95.96 USD)
Massima perdita consecutiva:
-95.96 USD (5)
Crescita mensile:
0.56%
Previsione annuale:
4.50%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.19 USD
Massimale:
96.15 USD (4.85%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.95% (96.53 USD)
Per equità:
18.94% (288.95 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 646
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 391
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +78.23 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +18.18 USD
Massima perdita consecutiva: -95.96 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-MT5
0.00 × 3
ICTrading-MT5-4
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.33 × 3
ICMarketsSC-MT5-4
0.56 × 214
Tickmill-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.24 × 161
RoboForex-ECN
2.00 × 2
Axiory-Live
2.29 × 24
Pepperstone-MT5-Live01
3.00 × 1
VantageInternational-Live 4
3.69 × 16
Opogroup-Server1
3.85 × 13
VantageInternational-Live
4.86 × 44
itexsys-Platform
5.00 × 1
TitanFX-MT5-01
6.67 × 6
Exness-MT5Real28
8.00 × 1
FBSTradestone-Real
8.50 × 2
Swissquote-Server
12.00 × 1
FortunaMarkets-Server
12.10 × 40
ActivTradesCorp-Server
12.24 × 17
RoboForex-Pro
12.33 × 70
GBEbrokers-LIVE
13.00 × 1
Forex.com-Live 536
13.00 × 2
IFCMarketsLtd-Real
17.64 × 11
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sentinel AutoTrade MT5
30USD al mese
28%
0
0
USD
1.5K
USD
98
99%
646
78%
88%
1.71
0.61
USD
19%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.