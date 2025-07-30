- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 083
Profit Trade:
800 (73.86%)
Loss Trade:
283 (26.13%)
Best Trade:
145.63 USD
Worst Trade:
-42.17 USD
Profitto lordo:
2 449.13 USD (168 872 pips)
Perdita lorda:
-1 485.78 USD (136 382 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (22.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.91%
Massimo carico di deposito:
11.64%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.88
Long Trade:
542 (50.05%)
Short Trade:
541 (49.95%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-163.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-163.94 USD (6)
Crescita mensile:
2.35%
Previsione annuale:
26.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
163.95 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.44% (164.50 USD)
Per equità:
16.06% (267.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|553
|USDCAD
|530
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|345
|USDCAD
|619
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|12K
|USDCAD
|21K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.63 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.37 USD
Massima perdita consecutiva: -163.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT5 Live Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 12
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
PlexyTrade-Server01
|0.25 × 4
|
itexsys-Platform
|0.33 × 6
|
Darwinex-Live
|0.50 × 164
|
Exness-MT5Real8
|0.55 × 11
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.68 × 391
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.83 × 18
|
EquitiBrokerageSC-Live
|0.87 × 103
|
RoboForex-ECN
|0.90 × 72
|
ICTrading-MT5-4
|1.00 × 9
|
VTMarkets-Live 2
|1.20 × 5
|
Tickmill-Live
|1.32 × 1733
|
StriforSVG-Live
|2.00 × 8
|
ICMarkets-MT5-4
|2.17 × 6
|
RazeGlobalMarkets-Server
|2.33 × 3
|
FPMarketsLLC-Live
|2.46 × 26
|
Coinexx-Live
|2.59 × 22
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.63 × 8
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.75 × 4
