Phinnustda Warrarungruengskul

Velocity And Sentinel MT5

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
Affidabilità
89 settimane
1 / 735 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 84%
Tickmill-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 083
Profit Trade:
800 (73.86%)
Loss Trade:
283 (26.13%)
Best Trade:
145.63 USD
Worst Trade:
-42.17 USD
Profitto lordo:
2 449.13 USD (168 872 pips)
Perdita lorda:
-1 485.78 USD (136 382 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (22.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
166.00 USD (14)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
98.91%
Massimo carico di deposito:
11.64%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
5.88
Long Trade:
542 (50.05%)
Short Trade:
541 (49.95%)
Fattore di profitto:
1.65
Profitto previsto:
0.89 USD
Profitto medio:
3.06 USD
Perdita media:
-5.25 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-163.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-163.94 USD (6)
Crescita mensile:
2.35%
Previsione annuale:
26.98%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.03 USD
Massimale:
163.95 USD (8.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.44% (164.50 USD)
Per equità:
16.06% (267.43 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 553
USDCAD 530
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 345
USDCAD 619
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 12K
USDCAD 21K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.63 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 14
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +22.37 USD
Massima perdita consecutiva: -163.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TickmillEU-Live
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
OxSecurities-Live
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT5 Live Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real5
0.00 × 12
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
RannForex-Server
0.18 × 11
PlexyTrade-Server01
0.25 × 4
itexsys-Platform
0.33 × 6
Darwinex-Live
0.50 × 164
Exness-MT5Real8
0.55 × 11
ICMarketsSC-MT5-4
0.68 × 391
CapitalPointTrading-MT5-4
0.83 × 18
EquitiBrokerageSC-Live
0.87 × 103
RoboForex-ECN
0.90 × 72
ICTrading-MT5-4
1.00 × 9
VTMarkets-Live 2
1.20 × 5
Tickmill-Live
1.32 × 1733
StriforSVG-Live
2.00 × 8
ICMarkets-MT5-4
2.17 × 6
RazeGlobalMarkets-Server
2.33 × 3
FPMarketsLLC-Live
2.46 × 26
Coinexx-Live
2.59 × 22
ICMarketsSC-MT5-2
2.63 × 8
ICMarketsEU-MT5-4
2.75 × 4
36 più
Non ci sono recensioni
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.