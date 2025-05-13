- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
193 (79.42%)
Loss Trade:
50 (20.58%)
Best Trade:
145.44 USD
Worst Trade:
-49.90 USD
Profitto lordo:
1 655.15 USD (43 215 pips)
Perdita lorda:
-437.42 USD (26 766 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (76.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
54.92%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.79
Long Trade:
124 (51.03%)
Short Trade:
119 (48.97%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
5.01 USD
Profitto medio:
8.58 USD
Perdita media:
-8.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.81 USD (3)
Crescita mensile:
4.43%
Previsione annuale:
53.80%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.81 USD (6.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.74% (112.81 USD)
Per equità:
4.11% (45.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|223
|SUMMARY
|20
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|597
|SUMMARY
|620
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|17K
|SUMMARY
|0
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.44 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.74 USD
Massima perdita consecutiva: -25.66 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
E8Funding-Demo
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.00 × 1
|
IronFXBM-Real10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.20 × 5
|
Tickmill-Live04
|0.20 × 20
|
ICMarketsEU-Live18
|0.29 × 24
|
ICMarketsSC-Live19
|0.32 × 250
|
ICMarketsSC-Live26
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live15
|0.33 × 3
|
ICMarketsSC-Live16
|0.36 × 14
|
ICMarketsSC-Live23
|0.37 × 518
|
BlueberryMarkets-Live
|0.38 × 132
|
ICMarketsSC-Live33
|0.40 × 266
|
ICMarketsSC-Live12
|0.43 × 429
|
ICMarketsSC-Live31
|0.44 × 4708
|
ICMarketsSC-Live24
|0.45 × 397
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 22
|
Dukascopy-live-1
|0.48 × 103
|
ICMarketsSC-Live11
|0.49 × 1683
118 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
- Martingale System
- Dynamic grid martingale
- Auto Lot size
- Maximum order setting
- Currency Pair : EURUSD
- Time frame : H1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
217%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
160
90%
243
79%
55%
3.78
5.01
USD
USD
10%
1:500