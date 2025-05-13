SegnaliSezioni
Phinnustda Warrarungruengskul

Chronos Algo MT4

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
Affidabilità
160 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 217%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
243
Profit Trade:
193 (79.42%)
Loss Trade:
50 (20.58%)
Best Trade:
145.44 USD
Worst Trade:
-49.90 USD
Profitto lordo:
1 655.15 USD (43 215 pips)
Perdita lorda:
-437.42 USD (26 766 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (76.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.42 USD (20)
Indice di Sharpe:
0.31
Attività di trading:
54.92%
Massimo carico di deposito:
1.61%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
10.79
Long Trade:
124 (51.03%)
Short Trade:
119 (48.97%)
Fattore di profitto:
3.78
Profitto previsto:
5.01 USD
Profitto medio:
8.58 USD
Perdita media:
-8.75 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-25.66 USD)
Massima perdita consecutiva:
-112.81 USD (3)
Crescita mensile:
4.43%
Previsione annuale:
53.80%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
112.81 USD (6.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.74% (112.81 USD)
Per equità:
4.11% (45.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 223
SUMMARY 20
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 597
SUMMARY 620
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 17K
SUMMARY 0
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +145.44 USD
Worst Trade: -50 USD
Vincite massime consecutive: 20
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +76.74 USD
Massima perdita consecutiva: -25.66 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

E8Funding-Demo
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 1
IronFXBM-Real10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 1
Pepperstone-Edge01
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.20 × 5
Tickmill-Live04
0.20 × 20
ICMarketsEU-Live18
0.29 × 24
ICMarketsSC-Live19
0.32 × 250
ICMarketsSC-Live26
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live15
0.33 × 3
ICMarketsSC-Live16
0.36 × 14
ICMarketsSC-Live23
0.37 × 518
BlueberryMarkets-Live
0.38 × 132
ICMarketsSC-Live33
0.40 × 266
ICMarketsSC-Live12
0.43 × 429
ICMarketsSC-Live31
0.44 × 4708
ICMarketsSC-Live24
0.45 × 397
DooPrime-Live 2
0.45 × 22
Dukascopy-live-1
0.48 × 103
ICMarketsSC-Live11
0.49 × 1683
118 più
  • Martingale System
  • Dynamic grid martingale
  • Auto Lot size
  • Maximum order setting
  • Currency Pair : EURUSD
  • Time frame : H1


Non ci sono recensioni
2025.08.07 12:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 11:02
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.06 13:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.28 00:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.24 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.02 11:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.23 13:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.23 12:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 13:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.13 08:23
Trading operations on the account were performed for only 118 days. This comprises 11.93% of days out of the 989 days of the signal's entire lifetime.
