Phinnustda Warrarungruengskul

FibMaster Stocks

Phinnustda Warrarungruengskul
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
VantageInternational-Live 13
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2
Profit Trade:
0 (0.00%)
Loss Trade:
2 (100.00%)
Best Trade:
0.00 USD
Worst Trade:
-15.29 USD
Profitto lordo:
0.00 USD
Perdita lorda:
-29.07 USD (766 pips)
Vincite massime consecutive:
0 (0.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
0.00 USD (0)
Indice di Sharpe:
-22.60
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
79.71%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
14 minuti
Fattore di recupero:
-1.00
Long Trade:
2 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
0.00
Profitto previsto:
-14.54 USD
Profitto medio:
0.00 USD
Perdita media:
-14.54 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-29.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-29.07 USD (2)
Crescita mensile:
-2.91%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
29.07 USD
Massimale:
29.07 USD (2.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.88% (8.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
TSLA 1
MSFT 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
TSLA -15
MSFT -14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
TSLA -588
MSFT -178
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +0.00 USD
Worst Trade: -15 USD
Vincite massime consecutive: 0
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +0.00 USD
Massima perdita consecutiva: -29.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 13" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.10.22 02:50
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.10.22 02:50
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.22 02:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
