- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
565
Profit Trade:
414 (73.27%)
Loss Trade:
151 (26.73%)
Best Trade:
145.73 USD
Worst Trade:
-42.22 USD
Profitto lordo:
1 554.67 USD (111 781 pips)
Perdita lorda:
-869.07 USD (75 988 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (28.78 USD)
Massimo profitto consecutivo:
167.47 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
88.69%
Massimo carico di deposito:
2.17%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
4.17
Long Trade:
279 (49.38%)
Short Trade:
286 (50.62%)
Fattore di profitto:
1.79
Profitto previsto:
1.21 USD
Profitto medio:
3.76 USD
Perdita media:
-5.76 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-164.37 USD)
Massima perdita consecutiva:
-164.37 USD (6)
Crescita mensile:
1.79%
Previsione annuale:
18.99%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.08 USD
Massimale:
164.41 USD (8.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.71% (165.36 USD)
Per equità:
6.04% (94.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|565
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|686
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +145.73 USD
Worst Trade: -42 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +28.78 USD
Massima perdita consecutiva: -164.37 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Opogroup-Server1
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.50 × 592
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.61 × 156
|
ICMarketsSC-MT5
|0.67 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.75 × 4
|
RoboForex-ECN
|1.00 × 2
|
Exness-MT5Real5
|3.00 × 1
|
itexsys-Platform
|3.00 × 1
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|6.00 × 1
|
RoboForex-Pro
|8.39 × 36
|
Forex.com-Live 536
|13.00 × 2
|
AdmiralMarkets-Live
|14.00 × 3
|
PUPrime-Live
|14.88 × 8
|
Swissquote-Server
|27.00 × 1
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
54%
0
0
USD
USD
1.6K
USD
USD
96
100%
565
73%
89%
1.78
1.21
USD
USD
10%
1:500