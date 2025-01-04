SegnaliSezioni
Evgeniy Katashev

EasyOrder 2AT

Evgeniy Katashev
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 2%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
361
Profit Trade:
111 (30.74%)
Loss Trade:
250 (69.25%)
Best Trade:
702.86 USD
Worst Trade:
-177.60 USD
Profitto lordo:
3 098.95 USD (54 128 pips)
Perdita lorda:
-2 881.60 USD (94 282 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (918.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
918.19 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
69.66%
Massimo carico di deposito:
3.13%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
207 (57.34%)
Short Trade:
154 (42.66%)
Fattore di profitto:
1.08
Profitto previsto:
0.60 USD
Profitto medio:
27.92 USD
Perdita media:
-11.53 USD
Massime perdite consecutive:
20 (-491.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-491.24 USD (20)
Crescita mensile:
5.00%
Previsione annuale:
60.68%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
844.46 USD
Massimale:
853.52 USD (8.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.47% (853.52 USD)
Per equità:
3.37% (333.45 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD_m 78
USDCAD_m 73
NZDUSD_m 66
AUDUSD_m 59
USDJPY_m 47
GBPUSD_m 38
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD_m 321
USDCAD_m 399
NZDUSD_m 8
AUDUSD_m 315
USDJPY_m -862
GBPUSD_m 36
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD_m -4K
USDCAD_m -3.2K
NZDUSD_m 779
AUDUSD_m -1.9K
USDJPY_m -23K
GBPUSD_m -7.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +702.86 USD
Worst Trade: -178 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 20
Massimo profitto consecutivo: +918.19 USD
Massima perdita consecutiva: -491.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FreshForex-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.04 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.04 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.04 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
