Evgeniy Katashev

EasyOrder 2AT

Evgeniy Katashev
0 comentários
Confiabilidade
48 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 4%
FreshForex-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
409
Negociações com lucro:
128 (31.29%)
Negociações com perda:
281 (68.70%)
Melhor negociação:
702.86 USD
Pior negociação:
-177.60 USD
Lucro bruto:
3 648.36 USD (74 325 pips)
Perda bruta:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (918.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
918.19 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
69.05%
Depósito máximo carregado:
3.13%
Último negócio:
26 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
227 (55.50%)
Negociações curtas:
182 (44.50%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
28.50 USD
Perda média:
-11.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-491.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-491.24 USD (20)
Crescimento mensal:
-0.27%
Previsão anual:
-2.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
844.46 USD
Máximo:
853.52 USD (8.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (853.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.37% (333.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_m 87
USDCAD_m 85
NZDUSD_m 72
AUDUSD_m 68
USDJPY_m 51
GBPUSD_m 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_m 303
USDCAD_m 267
NZDUSD_m -79
AUDUSD_m 318
USDJPY_m -727
GBPUSD_m 367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_m -3.7K
USDCAD_m -5.3K
NZDUSD_m 172
AUDUSD_m -1.9K
USDJPY_m -15K
GBPUSD_m 714
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +702.86 USD
Pior negociação: -178 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 20
Máximo lucro consecutivo: +918.19 USD
Máxima perda consecutiva: -491.24 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.04 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.04 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.04 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
