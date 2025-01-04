- Crescimento
Negociações:
409
Negociações com lucro:
128 (31.29%)
Negociações com perda:
281 (68.70%)
Melhor negociação:
702.86 USD
Pior negociação:
-177.60 USD
Lucro bruto:
3 648.36 USD (74 325 pips)
Perda bruta:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (918.19 USD)
Máximo lucro consecutivo:
918.19 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.02
Atividade de negociação:
69.05%
Depósito máximo carregado:
3.13%
Último negócio:
26 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
227 (55.50%)
Negociações curtas:
182 (44.50%)
Fator de lucro:
1.14
Valor esperado:
1.10 USD
Lucro médio:
28.50 USD
Perda média:
-11.38 USD
Máximo de perdas consecutivas:
20 (-491.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-491.24 USD (20)
Crescimento mensal:
-0.27%
Previsão anual:
-2.69%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
844.46 USD
Máximo:
853.52 USD (8.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.47% (853.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.37% (333.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|87
|USDCAD_m
|85
|NZDUSD_m
|72
|AUDUSD_m
|68
|USDJPY_m
|51
|GBPUSD_m
|46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD_m
|303
|USDCAD_m
|267
|NZDUSD_m
|-79
|AUDUSD_m
|318
|USDJPY_m
|-727
|GBPUSD_m
|367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD_m
|-3.7K
|USDCAD_m
|-5.3K
|NZDUSD_m
|172
|AUDUSD_m
|-1.9K
|USDJPY_m
|-15K
|GBPUSD_m
|714
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FreshForex-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
