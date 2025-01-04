СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EasyOrder 2AT
Evgeniy Katashev

EasyOrder 2AT

Evgeniy Katashev
0 отзывов
Надежность
48 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
FreshForex-Real
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
409
Прибыльных трейдов:
128 (31.29%)
Убыточных трейдов:
281 (68.70%)
Лучший трейд:
702.86 USD
Худший трейд:
-177.60 USD
Общая прибыль:
3 648.36 USD (74 325 pips)
Общий убыток:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (918.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
918.19 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
69.05%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
227 (55.50%)
Коротких трейдов:
182 (44.50%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
28.50 USD
Средний убыток:
-11.38 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-491.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-491.24 USD (20)
Прирост в месяц:
-1.14%
Годовой прогноз:
-13.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
844.46 USD
Максимальная:
853.52 USD (8.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (853.52 USD)
По эквити:
3.37% (333.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_m 87
USDCAD_m 85
NZDUSD_m 72
AUDUSD_m 68
USDJPY_m 51
GBPUSD_m 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_m 303
USDCAD_m 267
NZDUSD_m -79
AUDUSD_m 318
USDJPY_m -727
GBPUSD_m 367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_m -3.7K
USDCAD_m -5.3K
NZDUSD_m 172
AUDUSD_m -1.9K
USDJPY_m -15K
GBPUSD_m 714
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +702.86 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +918.19 USD
Макс. убыток в серии: -491.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.04 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.04 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.04 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EasyOrder 2AT
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
11K
USD
48
100%
409
31%
69%
1.14
1.10
USD
8%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.