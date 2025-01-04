- Прирост
Всего трейдов:
409
Прибыльных трейдов:
128 (31.29%)
Убыточных трейдов:
281 (68.70%)
Лучший трейд:
702.86 USD
Худший трейд:
-177.60 USD
Общая прибыль:
3 648.36 USD (74 325 pips)
Общий убыток:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (918.19 USD)
Макс. прибыль в серии:
918.19 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.02
Торговая активность:
69.05%
Макс. загрузка депозита:
3.13%
Последний трейд:
23 дня
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
0.53
Длинных трейдов:
227 (55.50%)
Коротких трейдов:
182 (44.50%)
Профит фактор:
1.14
Мат. ожидание:
1.10 USD
Средняя прибыль:
28.50 USD
Средний убыток:
-11.38 USD
Макс. серия проигрышей:
20 (-491.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-491.24 USD (20)
Прирост в месяц:
-1.14%
Годовой прогноз:
-13.89%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
844.46 USD
Максимальная:
853.52 USD (8.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.47% (853.52 USD)
По эквити:
3.37% (333.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|87
|USDCAD_m
|85
|NZDUSD_m
|72
|AUDUSD_m
|68
|USDJPY_m
|51
|GBPUSD_m
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_m
|303
|USDCAD_m
|267
|NZDUSD_m
|-79
|AUDUSD_m
|318
|USDJPY_m
|-727
|GBPUSD_m
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_m
|-3.7K
|USDCAD_m
|-5.3K
|NZDUSD_m
|172
|AUDUSD_m
|-1.9K
|USDJPY_m
|-15K
|GBPUSD_m
|714
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +702.86 USD
Худший трейд: -178 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 20
Макс. прибыль в серии: +918.19 USD
Макс. убыток в серии: -491.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FreshForex-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
