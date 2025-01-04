- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
409
利益トレード:
128 (31.29%)
損失トレード:
281 (68.70%)
ベストトレード:
702.86 USD
最悪のトレード:
-177.60 USD
総利益:
3 648.36 USD (74 325 pips)
総損失:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
最大連続の勝ち:
10 (918.19 USD)
最大連続利益:
918.19 USD (10)
シャープレシオ:
0.02
取引アクティビティ:
69.05%
最大入金額:
3.13%
最近のトレード:
27 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
227 (55.50%)
短いトレード:
182 (44.50%)
プロフィットファクター:
1.14
期待されたペイオフ:
1.10 USD
平均利益:
28.50 USD
平均損失:
-11.38 USD
最大連続の負け:
20 (-491.24 USD)
最大連続損失:
-491.24 USD (20)
月間成長:
-0.27%
年間予想:
-2.69%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
844.46 USD
最大の:
853.52 USD (8.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.47% (853.52 USD)
エクイティによる:
3.37% (333.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|87
|USDCAD_m
|85
|NZDUSD_m
|72
|AUDUSD_m
|68
|USDJPY_m
|51
|GBPUSD_m
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD_m
|303
|USDCAD_m
|267
|NZDUSD_m
|-79
|AUDUSD_m
|318
|USDJPY_m
|-727
|GBPUSD_m
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD_m
|-3.7K
|USDCAD_m
|-5.3K
|NZDUSD_m
|172
|AUDUSD_m
|-1.9K
|USDJPY_m
|-15K
|GBPUSD_m
|714
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +702.86 USD
最悪のトレード: -178 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 20
最大連続利益: +918.19 USD
最大連続損失: -491.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FreshForex-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
48
100%
409
31%
69%
1.14
1.10
USD
USD
8%
1:500