SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / EasyOrder 2AT
Evgeniy Katashev

EasyOrder 2AT

Evgeniy Katashev
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
48 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
FreshForex-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
409
Gewinntrades:
128 (31.29%)
Verlusttrades:
281 (68.70%)
Bester Trade:
702.86 USD
Schlechtester Trade:
-177.60 USD
Bruttoprofit:
3 648.36 USD (74 325 pips)
Bruttoverlust:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (918.19 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
918.19 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.02
Trading-Aktivität:
69.05%
Max deposit load:
3.13%
Letzter Trade:
27 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
0.53
Long-Positionen:
227 (55.50%)
Short-Positionen:
182 (44.50%)
Profit-Faktor:
1.14
Mathematische Gewinnerwartung:
1.10 USD
Durchschnittlicher Profit:
28.50 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-11.38 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
20 (-491.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-491.24 USD (20)
Wachstum pro Monat :
0.27%
Jahresprognose:
3.25%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
844.46 USD
Maximaler:
853.52 USD (8.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
8.47% (853.52 USD)
Kapital:
3.37% (333.45 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD_m 87
USDCAD_m 85
NZDUSD_m 72
AUDUSD_m 68
USDJPY_m 51
GBPUSD_m 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD_m 303
USDCAD_m 267
NZDUSD_m -79
AUDUSD_m 318
USDJPY_m -727
GBPUSD_m 367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD_m -3.7K
USDCAD_m -5.3K
NZDUSD_m 172
AUDUSD_m -1.9K
USDJPY_m -15K
GBPUSD_m 714
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +702.86 USD
Schlechtester Trade: -178 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 20
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +918.19 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -491.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FreshForex-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.04 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.04 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.04 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
