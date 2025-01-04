- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
409
盈利交易:
128 (31.29%)
亏损交易:
281 (68.70%)
最好交易:
702.86 USD
最差交易:
-177.60 USD
毛利:
3 648.36 USD (74 325 pips)
毛利亏损:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
最大连续赢利:
10 (918.19 USD)
最大连续盈利:
918.19 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
69.05%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.53
长期交易:
227 (55.50%)
短期交易:
182 (44.50%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
28.50 USD
平均损失:
-11.38 USD
最大连续失误:
20 (-491.24 USD)
最大连续亏损:
-491.24 USD (20)
每月增长:
-0.60%
年度预测:
-7.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
844.46 USD
最大值:
853.52 USD (8.53%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (853.52 USD)
净值:
3.37% (333.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD_m
|87
|USDCAD_m
|85
|NZDUSD_m
|72
|AUDUSD_m
|68
|USDJPY_m
|51
|GBPUSD_m
|46
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD_m
|303
|USDCAD_m
|267
|NZDUSD_m
|-79
|AUDUSD_m
|318
|USDJPY_m
|-727
|GBPUSD_m
|367
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD_m
|-3.7K
|USDCAD_m
|-5.3K
|NZDUSD_m
|172
|AUDUSD_m
|-1.9K
|USDJPY_m
|-15K
|GBPUSD_m
|714
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +702.86 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +918.19 USD
最大连续亏损: -491.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
