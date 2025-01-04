信号部分
信号 / MetaTrader 4 / EasyOrder 2AT
Evgeniy Katashev

EasyOrder 2AT

Evgeniy Katashev
0条评论
可靠性
48
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
FreshForex-Real
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
409
盈利交易:
128 (31.29%)
亏损交易:
281 (68.70%)
最好交易:
702.86 USD
最差交易:
-177.60 USD
毛利:
3 648.36 USD (74 325 pips)
毛利亏损:
-3 199.10 USD (100 929 pips)
最大连续赢利:
10 (918.19 USD)
最大连续盈利:
918.19 USD (10)
夏普比率:
0.02
交易活动:
69.05%
最大入金加载:
3.13%
最近交易:
24 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
2 天
采收率:
0.53
长期交易:
227 (55.50%)
短期交易:
182 (44.50%)
利润因子:
1.14
预期回报:
1.10 USD
平均利润:
28.50 USD
平均损失:
-11.38 USD
最大连续失误:
20 (-491.24 USD)
最大连续亏损:
-491.24 USD (20)
每月增长:
-0.60%
年度预测:
-7.30%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
844.46 USD
最大值:
853.52 USD (8.53%)
相对跌幅:
结余:
8.47% (853.52 USD)
净值:
3.37% (333.45 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD_m 87
USDCAD_m 85
NZDUSD_m 72
AUDUSD_m 68
USDJPY_m 51
GBPUSD_m 46
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD_m 303
USDCAD_m 267
NZDUSD_m -79
AUDUSD_m 318
USDJPY_m -727
GBPUSD_m 367
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD_m -3.7K
USDCAD_m -5.3K
NZDUSD_m 172
AUDUSD_m -1.9K
USDJPY_m -15K
GBPUSD_m 714
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +702.86 USD
最差交易: -178 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 20
最大连续盈利: +918.19 USD
最大连续亏损: -491.24 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FreshForex-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.08 05:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.16 03:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.14 13:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 19:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.12 19:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.63% of days out of 158 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.17 11:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.20 15:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.07 17:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Share of trading days is too low
2025.01.06 13:37
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 12:34
Share of trading days is too low
2025.01.06 12:34
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.04 18:25
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.04 18:25
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.01.04 18:25
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.01.04 18:25
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
EasyOrder 2AT
每月30 USD
4%
0
0
USD
11K
USD
48
100%
409
31%
69%
1.14
1.10
USD
8%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载