MRKR: Marker Therapeutics Inc

0.95 USD 0.01 (1.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MRKR ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 1.00.

Segui le dinamiche di Marker Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
0.95 1.00
Intervallo Annuale
0.81 5.95
Chiusura Precedente
0.96
Apertura
0.96
Bid
0.95
Ask
1.25
Minimo
0.95
Massimo
1.00
Volume
249
Variazione giornaliera
-1.04%
Variazione Mensile
5.56%
Variazione Semestrale
-18.10%
Variazione Annuale
-66.07%
21 settembre, domenica