Valute / MRKR
MRKR: Marker Therapeutics Inc
0.95 USD 0.01 (1.04%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MRKR ha avuto una variazione del -1.04% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.95 e ad un massimo di 1.00.
Segui le dinamiche di Marker Therapeutics Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MRKR News
Intervallo Giornaliero
0.95 1.00
Intervallo Annuale
0.81 5.95
- Chiusura Precedente
- 0.96
- Apertura
- 0.96
- Bid
- 0.95
- Ask
- 1.25
- Minimo
- 0.95
- Massimo
- 1.00
- Volume
- 249
- Variazione giornaliera
- -1.04%
- Variazione Mensile
- 5.56%
- Variazione Semestrale
- -18.10%
- Variazione Annuale
- -66.07%
21 settembre, domenica