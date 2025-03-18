QuotazioniSezioni
GRBK: Green Brick Partners Inc

71.27 USD 1.34 (1.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GRBK ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.87 e ad un massimo di 72.51.

Segui le dinamiche di Green Brick Partners Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
70.87 72.51
Intervallo Annuale
50.57 84.66
Chiusura Precedente
72.61
Apertura
72.51
Bid
71.27
Ask
71.57
Minimo
70.87
Massimo
72.51
Volume
364
Variazione giornaliera
-1.85%
Variazione Mensile
2.99%
Variazione Semestrale
22.23%
Variazione Annuale
-15.14%
20 settembre, sabato