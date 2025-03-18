Valute / GRBK
GRBK: Green Brick Partners Inc
71.27 USD 1.34 (1.85%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRBK ha avuto una variazione del -1.85% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 70.87 e ad un massimo di 72.51.
Segui le dinamiche di Green Brick Partners Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
70.87 72.51
Intervallo Annuale
50.57 84.66
- Chiusura Precedente
- 72.61
- Apertura
- 72.51
- Bid
- 71.27
- Ask
- 71.57
- Minimo
- 70.87
- Massimo
- 72.51
- Volume
- 364
- Variazione giornaliera
- -1.85%
- Variazione Mensile
- 2.99%
- Variazione Semestrale
- 22.23%
- Variazione Annuale
- -15.14%
20 settembre, sabato