GRBK: Green Brick Partners Inc
71.72 USD 0.12 (0.17%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GRBK para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 71.48 e o mais alto foi 71.81.
Veja a dinâmica do par de moedas Green Brick Partners Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GRBK Notícias
Faixa diária
71.48 71.81
Faixa anual
50.57 84.66
- Fechamento anterior
- 71.84
- Open
- 71.57
- Bid
- 71.72
- Ask
- 72.02
- Low
- 71.48
- High
- 71.81
- Volume
- 12
- Mudança diária
- -0.17%
- Mudança mensal
- 3.64%
- Mudança de 6 meses
- 23.00%
- Mudança anual
- -14.61%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh