CotizacionesSecciones
Divisas / GRBK
Volver a Acciones

GRBK: Green Brick Partners Inc

71.84 USD 0.33 (0.46%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GRBK de hoy ha cambiado un -0.46%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 71.01, mientras que el máximo ha alcanzado 75.15.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Green Brick Partners Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRBK News

Rango diario
71.01 75.15
Rango anual
50.57 84.66
Cierres anteriores
72.17
Open
72.82
Bid
71.84
Ask
72.14
Low
71.01
High
75.15
Volumen
274
Cambio diario
-0.46%
Cambio mensual
3.82%
Cambio a 6 meses
23.20%
Cambio anual
-14.47%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B